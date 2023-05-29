29 мая 2023

В центре Перми откроют караоке-бар вместо «Рынка еды»

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Дата открытия караоке-бара еще не известна Фото:

В подвале пермского бизнес-центра Lencom, который расположен недалеко от ЦУМа, откроют караоке-бар «слова и музыка». Ранее там располагался гастромаркет «Рынок еды».

«Администрация бизнес-центра Lencom подписала договор об аренде подвала, в котором ранее находился гастромаркет „Рынок еды“. В помещении откроется караоке-бар „Слова и музыка“», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на директора группы компаний «Панорама» Станислава Мухутдинова. Сроки открытия заведения пока неизвестны.

Гастромаркет «Рынок еды» приостановил работу в октябре 2021 года. Владельцы планировали продолжить работу, однако этого так и не случилось. В следующем 2022 году сотрудники магазина подали коллективный иск на руководство торговой точки за долгую задержку зарплаты. Владельцам гастромаркета принадлежали еще несколько кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная» и «Баошная», сотрудники которых подали к работодателям аналогичные иски, из-за чего были возбуждены уголовные дела. После этого «Рынок еды» закрылся, а владельцы площадки начали поиск новых арендаторов.

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В подвале пермского бизнес-центра Lencom, который расположен недалеко от ЦУМа, откроют караоке-бар «слова и музыка». Ранее там располагался гастромаркет «Рынок еды». «Администрация бизнес-центра Lencom подписала договор об аренде подвала, в котором ранее находился гастромаркет „Рынок еды“. В помещении откроется караоке-бар „Слова и музыка“», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на директора группы компаний «Панорама» Станислава Мухутдинова. Сроки открытия заведения пока неизвестны. Гастромаркет «Рынок еды» приостановил работу в октябре 2021 года. Владельцы планировали продолжить работу, однако этого так и не случилось. В следующем 2022 году сотрудники магазина подали коллективный иск на руководство торговой точки за долгую задержку зарплаты. Владельцам гастромаркета принадлежали еще несколько кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная» и «Баошная», сотрудники которых подали к работодателям аналогичные иски, из-за чего были возбуждены уголовные дела. После этого «Рынок еды» закрылся, а владельцы площадки начали поиск новых арендаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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