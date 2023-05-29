В центре Перми откроют караоке-бар вместо «Рынка еды»

В подвале пермского бизнес-центра Lencom, который расположен недалеко от ЦУМа, откроют караоке-бар «слова и музыка». Ранее там располагался гастромаркет «Рынок еды».
«Администрация бизнес-центра Lencom подписала договор об аренде подвала, в котором ранее находился гастромаркет „Рынок еды“. В помещении откроется караоке-бар „Слова и музыка“», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на директора группы компаний «Панорама» Станислава Мухутдинова. Сроки открытия заведения пока неизвестны.
Гастромаркет «Рынок еды» приостановил работу в октябре 2021 года. Владельцы планировали продолжить работу, однако этого так и не случилось. В следующем 2022 году сотрудники магазина подали коллективный иск на руководство торговой точки за долгую задержку зарплаты. Владельцам гастромаркета принадлежали еще несколько кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная» и «Баошная», сотрудники которых подали к работодателям аналогичные иски, из-за чего были возбуждены уголовные дела. После этого «Рынок еды» закрылся, а владельцы площадки начали поиск новых арендаторов.
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