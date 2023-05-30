30 мая 2023

Минкульт исключил екатеринбургского режиссера Федорченко из совета

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Круглый стол по итогам первого Уральского кинофестиваля. Екатеринбург, федорченко алексей
Вместе с Федорченко из совета исключили Алексея Учителя и Константина Эрнста Фото:

Режиссер и президент екатеринбургского кинофестиваля «Одна шестая» Алексей Федорченко лишился места в экспертном совете Минкульта. Советы касались игрового, документального и анимационного кино, а также фильмов для детей. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства.

В новом составе нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского. Также из списка исключили гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева.

При этом список пополнили представители РПЦ. Например, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Также в экспертный совет включили актера Дмитрия Певцова и ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова.

Ранее Федорченко совместно с Центром современной драматургии создали постановку об эмигранте-писателе Сергее Довлатове. Спектакль «Альбом с голубем» стал второй театральной работой режиссера — ранее на сцене ЦСД он дебютировал с произведением «Как я обманул всех и Бога».

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Режиссер и президент екатеринбургского кинофестиваля «Одна шестая» Алексей Федорченко лишился места в экспертном совете Минкульта. Советы касались игрового, документального и анимационного кино, а также фильмов для детей. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства. В новом составе нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского. Также из списка исключили гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева. При этом список пополнили представители РПЦ. Например, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Также в экспертный совет включили актера Дмитрия Певцова и ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Ранее Федорченко совместно с Центром современной драматургии создали постановку об эмигранте-писателе Сергее Довлатове. Спектакль «Альбом с голубем» стал второй театральной работой режиссера — ранее на сцене ЦСД он дебютировал с произведением «Как я обманул всех и Бога».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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