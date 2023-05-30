Минкульт исключил екатеринбургского режиссера Федорченко из совета

31 мая 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Вместе с Федорченко из совета исключили Алексея Учителя и Константина Эрнста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Режиссер и президент екатеринбургского кинофестиваля «Одна шестая» Алексей Федорченко лишился места в экспертном совете Минкульта. Советы касались игрового, документального и анимационного кино, а также фильмов для детей. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства. В новом составе нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского. Также из списка исключили гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева. При этом список пополнили представители РПЦ. Например, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Также в экспертный совет включили актера Дмитрия Певцова и ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Ранее Федорченко совместно с Центром современной драматургии создали постановку об эмигранте-писателе Сергее Довлатове. Спектакль «Альбом с голубем» стал второй театральной работой режиссера — ранее на сцене ЦСД он дебютировал с произведением «Как я обманул всех и Бога».

Режиссер и президент екатеринбургского кинофестиваля «Одна шестая» Алексей Федорченко лишился места в экспертном совете Минкульта. Советы касались игрового, документального и анимационного кино, а также фильмов для детей. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства. В новом составе нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского. Также из списка исключили гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева. При этом список пополнили представители РПЦ. Например, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Также в экспертный совет включили актера Дмитрия Певцова и ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Ранее Федорченко совместно с Центром современной драматургии создали постановку об эмигранте-писателе Сергее Довлатове. Спектакль «Альбом с голубем» стал второй театральной работой режиссера — ранее на сцене ЦСД он дебютировал с произведением «Как я обманул всех и Бога».