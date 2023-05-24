В Екатеринбурге пройдет премьера спектакля о писателе Сергее Довлатове

Антон Бутаков задумался о спектакле про Довлатова давно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Режиссер Алексей Федорченко совместно с Центром современной драматургии готовится удивлять екатеринбуржцев постановкой об эмигранте-писателе Сергее Довлатове. Премьера «Альбома с голубем» пройдет 25 мая, на нее билеты достать невозможно. Накануне презентации спектакля на генеральном прогоне побывал корреспондент URA.RU.

«Билетов на премьерный показ уже нет в наличии. Главную роль исполняет режиссер и директор ЦСД Антон Бутаков. Приглашенная публика отметили особую схожесть актера и писателя. Кажется, что грим актеру даже не понадобился», — сообщает корреспондент. Ранее Бутаков признавался, что проходил пробы на Довлатова в фильм Алексея Германа, но его не взяли из-за того, что он был слишком молод.

Чтобы осуществить мечту, режиссер ЦСД загорелся идеей о создании постановки о советском писателе. Именно так родился союз между режиссером Алексеем Федорченко и творческой площадкой: режиссер написал пьесу «Синий альбом с голубями», а актеры воплотили ее в жизнь. Спектакль «Альбом с голубем» стал второй театральной работой режиссера — ранее на сцене ЦСД он дебютировал с произведением «Как я обманул всех и Бога».

Спектакль длится около двух часов и повествует о жизни Довлатова, параллельно обращаясь к пяти его произведениям. Зрителей ожидают песни про перегар, брачные игры собак, кутеж, хлесткие диалоги и любовные драмы. Спектакль можно будет посмотреть с 26 по 28 мая в Центре современной драматургии.

Сергей Довлатов — один из самых читаемых русскоязычных писателей конца ХХ века, родился в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и актрисы Норы Довлатовой. Писателю запрещали публиковаться в СССР из-за чего он уехал сначала в Вену, а затем в США. Там он печатался в журналах Partisan Review и The New Yorker и издал 12 книг.