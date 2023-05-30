30 мая 2023

Власти Екатеринбурга обозначили сроки строительства долгожданной школы Уктуса

В Екатеринбурге на Уктусе школу построят к концу 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, урок, класс, учеба, школьный класс, ученик, школа, начальная школа, школьная парта
В новом здании разместится младшая и старшая школы Фото:

В Екатеринбурге в районе Уктуса школа, из-за которой спорили мэрией и областное министерство образования, появится к 2024 году. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своих соцсетях.

«Строительство школы на Рощинской начнется уже в июне! Определен подрядчик на строительство долгожданной, самой большой школы на Уктусе по адресу Рощинская, 25. Огромное здание со стадионом вместит 1500 учеников», — заявил Орлов. Строительные работы начнутся в июне и завершатся к 2024 году.

Школа будет трехэтажной, с тремя блоками: начальной и старшей школой и общешкольным блоком. В последнем разместится актовый, лекционный и спортивные залы, зал хореографии, библиотека и столовая.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей.

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В Екатеринбурге в районе Уктуса школа, из-за которой спорили мэрией и областное министерство образования, появится к 2024 году. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своих соцсетях. «Строительство школы на Рощинской начнется уже в июне! Определен подрядчик на строительство долгожданной, самой большой школы на Уктусе по адресу Рощинская, 25. Огромное здание со стадионом вместит 1500 учеников», — заявил Орлов. Строительные работы начнутся в июне и завершатся к 2024 году. Школа будет трехэтажной, с тремя блоками: начальной и старшей школой и общешкольным блоком. В последнем разместится актовый, лекционный и спортивные залы, зал хореографии, библиотека и столовая. Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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