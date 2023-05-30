Власти Екатеринбурга обозначили сроки строительства долгожданной школы Уктуса

В Екатеринбурге в районе Уктуса школа, из-за которой спорили мэрией и областное министерство образования, появится к 2024 году. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своих соцсетях.
«Строительство школы на Рощинской начнется уже в июне! Определен подрядчик на строительство долгожданной, самой большой школы на Уктусе по адресу Рощинская, 25. Огромное здание со стадионом вместит 1500 учеников», — заявил Орлов. Строительные работы начнутся в июне и завершатся к 2024 году.
Школа будет трехэтажной, с тремя блоками: начальной и старшей школой и общешкольным блоком. В последнем разместится актовый, лекционный и спортивные залы, зал хореографии, библиотека и столовая.
Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей.
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