Скандал со школой на Уктусе вызвал разборки в свердловской власти. Министру пришлось выкручиваться

08 июля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Говорят, на определенном этапе важные документы застряли в кабинетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скандал вокруг строительства новой школы в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) привел к разборке между домами власти — мэрией и областным министерством образования. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, министру Юрию Биктуганову якобы пришлось выкручиваться, чтобы спастись от претензий в бездействии. Впрочем, в региональной власти настаивают, что это неправда. Как писало URA.RU, 5 июля жители Уктуса установили табличку — на месте, где должна быть новая школа. «Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали!» — заявили неизвестные. Через несколько часов губернатор Евгений Куйвашев написал в своем telegram-канале, что для строительства школы нужно, чтобы она попала в госпрограмму, а это сложный бюрократический процесс. Но главное условие: для школы необходима дорога на улице Рощинской (вокруг нее сейчас разворачивается протест). «Как только табличка появилась, начали искать, кто виноват. Минобр указывал на мэрию. Но впоследствии выяснилось, что на самом деле пакет документов для выделения средств из федерального бюджета [на школу] администрация отправила в правительство еще в июне. Просто про него, видимо, забыли», — поделился источник. Другой собеседник URA.RU во власти добавил, что в тот же день, 5 июля, Биктуганов якобы срочно подписал документы из мэрии «задним числом». «Сейчас они в областном минэкономики (их утвердят быстро), а затем уйдут в минстрой», — поделился источник. Статья по теме Мэр Екатеринбурга удивился жалобе Путину из-за дороги на Химмаш «Администрация Екатеринбурга направила [заявку на попадание в госпрограмму] в июне 2022 года. Министерство образования является одним из участников [согласовательного] процесса. Письмо, о котором идет речь, — один из этапов на пути к реализации проекта строительства школы на Уктусе. В подготовке необходимой документации участвуют и другие исполнительные органы государственной власти, в том числе министерство строительства и развития инфраструктуры, министерство экономики и территориального развития Свердловской области», — прокомментировали в свердловском департаменте информполитики. О том, что была кулуарная интрига, 8 июля на брифинге не сказал и замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков. «Этой зимой мы закончили проект одной из самых больших школ в Екатеринбурге. Она будет находиться на ул. Рощинская, 25. Школа на 1500 мест в одну смену. Проект полностью готов. В июне, еще до того, как эта тема начала активно муссироваться, мы подали заявку в верхние уровни бюджета. И ждем в сентябре обратную связь. Большие планы — начать в следующем году строительство», — цитирует Ладейщикова корреспондент URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Скандал вокруг строительства новой школы в микрорайоне Уктус (Екатеринбург) привел к разборке между домами власти — мэрией и областным министерством образования. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, министру Юрию Биктуганову якобы пришлось выкручиваться, чтобы спастись от претензий в бездействии. Впрочем, в региональной власти настаивают, что это неправда. Как писало URA.RU, 5 июля жители Уктуса установили табличку — на месте, где должна быть новая школа. «Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали!» — заявили неизвестные. Через несколько часов губернатор Евгений Куйвашев написал в своем telegram-канале, что для строительства школы нужно, чтобы она попала в госпрограмму, а это сложный бюрократический процесс. Но главное условие: для школы необходима дорога на улице Рощинской (вокруг нее сейчас разворачивается протест). «Как только табличка появилась, начали искать, кто виноват. Минобр указывал на мэрию. Но впоследствии выяснилось, что на самом деле пакет документов для выделения средств из федерального бюджета [на школу] администрация отправила в правительство еще в июне. Просто про него, видимо, забыли», — поделился источник. Другой собеседник URA.RU во власти добавил, что в тот же день, 5 июля, Биктуганов якобы срочно подписал документы из мэрии «задним числом». «Сейчас они в областном минэкономики (их утвердят быстро), а затем уйдут в минстрой», — поделился источник. «Администрация Екатеринбурга направила [заявку на попадание в госпрограмму] в июне 2022 года. Министерство образования является одним из участников [согласовательного] процесса. Письмо, о котором идет речь, — один из этапов на пути к реализации проекта строительства школы на Уктусе. В подготовке необходимой документации участвуют и другие исполнительные органы государственной власти, в том числе министерство строительства и развития инфраструктуры, министерство экономики и территориального развития Свердловской области», — прокомментировали в свердловском департаменте информполитики. О том, что была кулуарная интрига, 8 июля на брифинге не сказал и замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков. «Этой зимой мы закончили проект одной из самых больших школ в Екатеринбурге. Она будет находиться на ул. Рощинская, 25. Школа на 1500 мест в одну смену. Проект полностью готов. В июне, еще до того, как эта тема начала активно муссироваться, мы подали заявку в верхние уровни бюджета. И ждем в сентябре обратную связь. Большие планы — начать в следующем году строительство», — цитирует Ладейщикова корреспондент URA.RU.