На Уктусе в Екатеринбурге построят школу на 1,5 тысячи мест

11 мая 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который построит школу на Уктусе Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на 1,5 тысячи мест на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей, следует из описания к лоту на сайте госзакупок. «Строительство объекта „Новое здание школы на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга“. Начальная цена — 2 682 439 713 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика — 31 мая», — говорится в описании к лоту. Согласно проекту, в школе будет 1,5 тысячи мест для учащихся начальной, основной и старшей школы. Здание будет переменной этажности (от 2 до 4 этажей), там появятся 68 кабинетов, а также актовый зал, библиотека, помещения для уроков труда, внеучебных занятий, информационный центр.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на 1,5 тысячи мест на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей, следует из описания к лоту на сайте госзакупок. «Строительство объекта „Новое здание школы на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга“. Начальная цена — 2 682 439 713 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика — 31 мая», — говорится в описании к лоту. Согласно проекту, в школе будет 1,5 тысячи мест для учащихся начальной, основной и старшей школы. Здание будет переменной этажности (от 2 до 4 этажей), там появятся 68 кабинетов, а также актовый зал, библиотека, помещения для уроков труда, внеучебных занятий, информационный центр.