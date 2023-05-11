На Уктусе в Екатеринбурге построят школу на 1,5 тысячи мест

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, учеба, школа, начальная школа, ученица
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который построит школу на Уктусе Фото:

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на 1,5 тысячи мест на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей, следует из описания к лоту на сайте госзакупок.

«Строительство объекта „Новое здание школы на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга“. Начальная цена — 2 682 439 713 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика — 31 мая», — говорится в описании к лоту.

Согласно проекту, в школе будет 1,5 тысячи мест для учащихся начальной, основной и старшей школы. Здание будет переменной этажности (от 2 до 4 этажей), там появятся 68 кабинетов, а также актовый зал, библиотека, помещения для уроков труда, внеучебных занятий, информационный центр.

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством школы на 1,5 тысячи мест на улице Рощинской на Уктусе. На объект готовы выделить 2,5 млрд рублей, следует из описания к лоту на сайте госзакупок. «Строительство объекта „Новое здание школы на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга“. Начальная цена — 2 682 439 713 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика — 31 мая», — говорится в описании к лоту. Согласно проекту, в школе будет 1,5 тысячи мест для учащихся начальной, основной и старшей школы. Здание будет переменной этажности (от 2 до 4 этажей), там появятся 68 кабинетов, а также актовый зал, библиотека, помещения для уроков труда, внеучебных занятий, информационный центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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