31 мая 2023

Курганцы выстроились в огромные очереди в главном парке города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган
Курганцы устроили очередь к аттракционам в ЦПКиО Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане образовались большие очереди к аттракционам. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В ЦПКиО очень многолюдно. К некоторым аттракционам тянутся большие очереди из детей и из родителей», — сообщил журналист агентства. На большой сцене в главном городском парке идет концерт. Сообщается на входе дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передает корреспондент, самая большая очередь около кассы для покупки билетов на аттракционы. Она растянулась на весь тротуар, по которому заходят в парк с каруселями. Цены на карусели варьируются от 50 до 200 рублей за чловека. Журналист отмечает, что самая большая очередь на аттракцион «Орбита». Также много людей стоят около батута и на «Колеса обозрения». Меньше всего человек стоит около аттракциона «Веселые горки».

Ранее URA.RU писало про афишу курганских развлечений на День защиты детей. Среди них: чемпионат по футболу и многочисленные площадки с конкурсами и мастер-классами в двух парках города (ЦПКиО и Детский парк).

День детей. Курган
Самые большие очереди в ЦПКиО около двух касс
Фото:
День детей. Курган
В День защиты детей курганцы пошли кататься на каруселях
Фото:
День детей. Курган
В ЦПКиО активно продают игрушки и сувениры
Фото:
День детей. Курган
Большие очереди также к «Колесу обозрения» и батутам
Фото:
День детей. Курган
В ЦПКиО большая очередь из желающих прокатиться на аттракционе «Орбита»
Фото:

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане образовались большие очереди к аттракционам. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В ЦПКиО очень многолюдно. К некоторым аттракционам тянутся большие очереди из детей и из родителей», — сообщил журналист агентства. На большой сцене в главном городском парке идет концерт. Сообщается на входе дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Как передает корреспондент, самая большая очередь около кассы для покупки билетов на аттракционы. Она растянулась на весь тротуар, по которому заходят в парк с каруселями. Цены на карусели варьируются от 50 до 200 рублей за чловека. Журналист отмечает, что самая большая очередь на аттракцион «Орбита». Также много людей стоят около батута и на «Колеса обозрения». Меньше всего человек стоит около аттракциона «Веселые горки». Ранее URA.RU писало про афишу курганских развлечений на День защиты детей. Среди них: чемпионат по футболу и многочисленные площадки с конкурсами и мастер-классами в двух парках города (ЦПКиО и Детский парк).
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