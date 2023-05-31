В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане образовались большие очереди к аттракционам. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В ЦПКиО очень многолюдно. К некоторым аттракционам тянутся большие очереди из детей и из родителей», — сообщил журналист агентства. На большой сцене в главном городском парке идет концерт. Сообщается на входе дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.
Как передает корреспондент, самая большая очередь около кассы для покупки билетов на аттракционы. Она растянулась на весь тротуар, по которому заходят в парк с каруселями. Цены на карусели варьируются от 50 до 200 рублей за чловека. Журналист отмечает, что самая большая очередь на аттракцион «Орбита». Также много людей стоят около батута и на «Колеса обозрения». Меньше всего человек стоит около аттракциона «Веселые горки».
Ранее URA.RU писало про афишу курганских развлечений на День защиты детей. Среди них: чемпионат по футболу и многочисленные площадки с конкурсами и мастер-классами в двух парках города (ЦПКиО и Детский парк).
В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане образовались большие очереди к аттракционам. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В ЦПКиО очень многолюдно. К некоторым аттракционам тянутся большие очереди из детей и из родителей», — сообщил журналист агентства. На большой сцене в главном городском парке идет концерт. Сообщается на входе дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Как передает корреспондент, самая большая очередь около кассы для покупки билетов на аттракционы. Она растянулась на весь тротуар, по которому заходят в парк с каруселями. Цены на карусели варьируются от 50 до 200 рублей за чловека. Журналист отмечает, что самая большая очередь на аттракцион «Орбита». Также много людей стоят около батута и на «Колеса обозрения». Меньше всего человек стоит около аттракциона «Веселые горки». Ранее URA.RU писало про афишу курганских развлечений на День защиты детей. Среди них: чемпионат по футболу и многочисленные площадки с конкурсами и мастер-классами в двух парках города (ЦПКиО и Детский парк).