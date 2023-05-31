Курганцы устроили очередь к аттракционам в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане образовались большие очереди к аттракционам. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В ЦПКиО очень многолюдно. К некоторым аттракционам тянутся большие очереди из детей и из родителей», — сообщил журналист агентства. На большой сцене в главном городском парке идет концерт. Сообщается на входе дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передает корреспондент, самая большая очередь около кассы для покупки билетов на аттракционы. Она растянулась на весь тротуар, по которому заходят в парк с каруселями. Цены на карусели варьируются от 50 до 200 рублей за чловека. Журналист отмечает, что самая большая очередь на аттракцион «Орбита». Также много людей стоят около батута и на «Колеса обозрения». Меньше всего человек стоит около аттракциона «Веселые горки».

Ранее URA.RU писало про афишу курганских развлечений на День защиты детей. Среди них: чемпионат по футболу и многочисленные площадки с конкурсами и мастер-классами в двух парках города (ЦПКиО и Детский парк).

Самые большие очереди в ЦПКиО около двух касс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День защиты детей курганцы пошли кататься на каруселях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЦПКиО активно продают игрушки и сувениры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большие очереди также к «Колесу обозрения» и батутам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU