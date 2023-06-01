Свердловский губернатор вмешается в спор двух миллиардеров

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву предстоит решить политический конфликт двух миллиардеров — бывшего владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и экс-главы ТМК Дмитрия Пумпянского. Как стало известно URA.RU, бизнесмены развернули борьбу за контроль над Первоуральском, одним из центров областной промышленности.
Основной интерес миллиардеров связан с постом главы города. У нынешнего мэра Игоря Кабца осенью истекает срок полномочий, и его покровитель Комаров предпочел бы сохранить чиновника в должности. В то же время Пумпянский, по словам источника в городской власти, уже предпринимает попытки завести на этот пост своего человека. Желания обоих лоббистов уже озвучены Куйвашеву, однако политблок резиденции губернатора пока не получал установок, какого кандидата готовить к выдвижению, уточнил еще один собеседник URA.RU.
Между тем ТМК обладает козырем: компания контролирует городскую думу и может заблокировать победу чужого кандидата. В то же время преимуществом Комарова называют теплые личные отношения с губернатором, с которым он общается и неформально, в свободное время.
Зимой миллиардеры уже спорили за чиновничью должность. Тогда Комаров и Пумпянский лоббировали своих кандидатов на пост полпреда губернатора в Западном округе. Победу одержала ТМК, добившаяся назначения своего ставленника Андрея Язькова. Правда, лишь в статусе исполняющего обязанности. Считается, что Куйвашев может использовать пост полпреда в качестве разменной монеты в расторговке вокруг Первоуральска.
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