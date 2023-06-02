В Екатеринбурге бездомный ворвался в храм, помолился и обокрал прихожанку. Видео

03 июня 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Мужчина обокрал женщину в церкви на улице Блюхера Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге ранее судимый 56-летний бездомный мужчина 30 мая зашел в церковь на Блюхера, помолился и перекрестился, а затем украл сумку с деньгами, телефоном и банковскими картами у одной из прихожанок. Полицейские задержали вора и возбудили против него уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские задержали ранее судимого 56-летнего бездомного мужчину, который 30 мая украл у прихожанки в церкви на Блюхера сумку с личными вещами. Подозреваемый помещен под стражу, против него силовики возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении. Свердловчанка сообщила полицейским, что свою сумку она оставила на скамье внутри церкви. Через некоторое время она заметила, что сумка исчезла. Тем же вечером женщина позвонила в банк, чтобы заблокировать банковские карты, однако сотрудник ей сообщил, что с ее счета уже несколько раз списали деньги. «Сразу же после кражи похититель отоварился в магазине по чужой карте на сумму около двух тысяч рублей», — пояснили в полиции. Наряд патрульно-постовой службы поймал мужчину вечером 30 мая на улице Данилы Зверева. У него изъяли похищенную сумку, телефон и часть денег. Гражданин признал свою вину в хищении. Ранее URA.RU писало о жителе Екатеринбурга, который сорвал с шеи женщины две цепочки за 30 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на четыре года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге ранее судимый 56-летний бездомный мужчина 30 мая зашел в церковь на Блюхера, помолился и перекрестился, а затем украл сумку с деньгами, телефоном и банковскими картами у одной из прихожанок. Полицейские задержали вора и возбудили против него уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские задержали ранее судимого 56-летнего бездомного мужчину, который 30 мая украл у прихожанки в церкви на Блюхера сумку с личными вещами. Подозреваемый помещен под стражу, против него силовики возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении. Свердловчанка сообщила полицейским, что свою сумку она оставила на скамье внутри церкви. Через некоторое время она заметила, что сумка исчезла. Тем же вечером женщина позвонила в банк, чтобы заблокировать банковские карты, однако сотрудник ей сообщил, что с ее счета уже несколько раз списали деньги. «Сразу же после кражи похититель отоварился в магазине по чужой карте на сумму около двух тысяч рублей», — пояснили в полиции. Наряд патрульно-постовой службы поймал мужчину вечером 30 мая на улице Данилы Зверева. У него изъяли похищенную сумку, телефон и часть денег. Гражданин признал свою вину в хищении. Ранее URA.RU писало о жителе Екатеринбурга, который сорвал с шеи женщины две цепочки за 30 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на четыре года.