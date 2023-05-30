30 мая 2023

Екатеринбуржец сорвал с шеи женщины две цепочки за 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , полиция, канвоир, заключение под стражу
Теперь за грабеж подозреваемому грозит лишение свободы на четыре года Фото:

В Екатеринбурге мужчина подкрался сзади к женщине и сорвал с ее шеи две золотые цепочки на сумму в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Неизвестный подошел сзади и сорвал с шеи екатеринбурженки две золотые цепочки, после чего скрылся через ближайшие дворы. Ущерб, причиненный заявительнице, составил порядка 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 22 мая возле дома на улице Совхозная, 2. Полицейские задержали екатеринбуржца, однако цепочки он уже успел продать скупщикам. Теперь подозреваемому грозит уголовное дело с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный безработный 4 мая сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Пострадавшая указала, что стоимость украденного составляет 100 тысяч рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге мужчина подкрался сзади к женщине и сорвал с ее шеи две золотые цепочки на сумму в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Неизвестный подошел сзади и сорвал с шеи екатеринбурженки две золотые цепочки, после чего скрылся через ближайшие дворы. Ущерб, причиненный заявительнице, составил порядка 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 22 мая возле дома на улице Совхозная, 2. Полицейские задержали екатеринбуржца, однако цепочки он уже успел продать скупщикам. Теперь подозреваемому грозит уголовное дело с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный безработный 4 мая сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Пострадавшая указала, что стоимость украденного составляет 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...