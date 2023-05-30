Екатеринбуржец сорвал с шеи женщины две цепочки за 30 тысяч рублей

В Екатеринбурге мужчина подкрался сзади к женщине и сорвал с ее шеи две золотые цепочки на сумму в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
«Неизвестный подошел сзади и сорвал с шеи екатеринбурженки две золотые цепочки, после чего скрылся через ближайшие дворы. Ущерб, причиненный заявительнице, составил порядка 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 22 мая возле дома на улице Совхозная, 2. Полицейские задержали екатеринбуржца, однако цепочки он уже успел продать скупщикам. Теперь подозреваемому грозит уголовное дело с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пьяный безработный 4 мая сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Пострадавшая указала, что стоимость украденного составляет 100 тысяч рублей.
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