Центробанк банкротит крупного производителя овощей Тюмени за миллиардные долги. Скрин

Тюменский производитель овощей «Ритза» задолжал партнерам и кредиторам больше миллиарда рублей

07 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Финансовые проблемы у тюменской компании «Ритза» копятся с 2015 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд России приступил к рассмотрению апелляции в деле о банкротстве тюменского производителя овощей и зелени «Ритза». О ходе рассмотрения дела, которое проходит уже 48 этап разбирательств, сообщает информационная система СБИС. «Судебное дело о несостоятельности (банкротстве), 48 этап, 1 день. Рассматривается в Верховном суде РФ, ответчики — ЗАО „Ритза“, „Тюменьагропромбанк“ и индивидуальный предприниматель. Среди истцов фигурирует Банк России, сумма иска — 1,15 млрд рублей», — сообщает СБИС. Известно, что дело о банкротстве против ЗАО «Ритза» было заведено еще в 2015 году, однако проследить его ход в системе СБИС возможно только с 2017 года. Компания до сих пор имеет положительную прибыль и положительную стоимость бизнеса. Среди рисков помимо миллиардной суммы судебных дел отмечена только низкая рентабельность. URA.RU направило письменный запрос руководству ЗАО «Ритза», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах тюменского поставщика промышленных гигантов России. Скрин — СБИС Скрин — СБИС Скрин — СБИС Скрин — СБИС

Верховный суд России приступил к рассмотрению апелляции в деле о банкротстве тюменского производителя овощей и зелени «Ритза». О ходе рассмотрения дела, которое проходит уже 48 этап разбирательств, сообщает информационная система СБИС. «Судебное дело о несостоятельности (банкротстве), 48 этап, 1 день. Рассматривается в Верховном суде РФ, ответчики — ЗАО „Ритза“, „Тюменьагропромбанк“ и индивидуальный предприниматель. Среди истцов фигурирует Банк России, сумма иска — 1,15 млрд рублей», — сообщает СБИС. Известно, что дело о банкротстве против ЗАО «Ритза» было заведено еще в 2015 году, однако проследить его ход в системе СБИС возможно только с 2017 года. Компания до сих пор имеет положительную прибыль и положительную стоимость бизнеса. Среди рисков помимо миллиардной суммы судебных дел отмечена только низкая рентабельность. URA.RU направило письменный запрос руководству ЗАО «Ритза», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах тюменского поставщика промышленных гигантов России.