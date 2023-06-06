06 июня 2023

Центробанк банкротит крупного производителя овощей Тюмени за миллиардные долги. Скрин

Тюменский производитель овощей «Ритза» задолжал партнерам и кредиторам больше миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовые проблемы у тюменской компании «Ритза» копятся с 2015 года Фото:

Верховный суд России приступил к рассмотрению апелляции в деле о банкротстве тюменского производителя овощей и зелени «Ритза». О ходе рассмотрения дела, которое проходит уже 48 этап разбирательств, сообщает информационная система СБИС.

«Судебное дело о несостоятельности (банкротстве), 48 этап, 1 день. Рассматривается в Верховном суде РФ, ответчики — ЗАО „Ритза“, „Тюменьагропромбанк“ и индивидуальный предприниматель. Среди истцов фигурирует Банк России, сумма иска — 1,15 млрд рублей», — сообщает СБИС.

Известно, что дело о банкротстве против ЗАО «Ритза» было заведено еще в 2015 году, однако проследить его ход в системе СБИС возможно только с 2017 года. Компания до сих пор имеет положительную прибыль и положительную стоимость бизнеса. Среди рисков помимо миллиардной суммы судебных дел отмечена только низкая рентабельность.

URA.RU направило письменный запрос руководству ЗАО «Ритза», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах тюменского поставщика промышленных гигантов России.

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Верховный суд России приступил к рассмотрению апелляции в деле о банкротстве тюменского производителя овощей и зелени «Ритза». О ходе рассмотрения дела, которое проходит уже 48 этап разбирательств, сообщает информационная система СБИС. «Судебное дело о несостоятельности (банкротстве), 48 этап, 1 день. Рассматривается в Верховном суде РФ, ответчики — ЗАО „Ритза“, „Тюменьагропромбанк“ и индивидуальный предприниматель. Среди истцов фигурирует Банк России, сумма иска — 1,15 млрд рублей», — сообщает СБИС. Известно, что дело о банкротстве против ЗАО «Ритза» было заведено еще в 2015 году, однако проследить его ход в системе СБИС возможно только с 2017 года. Компания до сих пор имеет положительную прибыль и положительную стоимость бизнеса. Среди рисков помимо миллиардной суммы судебных дел отмечена только низкая рентабельность. URA.RU направило письменный запрос руководству ЗАО «Ритза», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах тюменского поставщика промышленных гигантов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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