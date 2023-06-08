В Минэкономразвития оценили туристический потенциал Тюменской области

Достопримечательности Тюменской области представлены на форуме в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков во время форума «Путешествуй» в Москве положительно оценил достопримечательности Тюменской области и отметил перспективы Тобольска в развитии туризма. Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«Наслышан о Тюменской области. Приложу все усилия, чтобы посетить ваш регион. Тобольск — очень перспективный в туристическом плане город», — процитировал инфоцентр Вахрукова в telegram-канале.

Уточняется, что замминистра отметил тюменскую минеральную воду и мороженое Visit Tyumen. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова представила на форуме перспективы региона в области туризма, а также презентовала фестиваль «Лето в Тобольском кремле».

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область может войти в федеральную программу, призванную развивать автомобильный туризм на территории РФ. В качестве пилотного проекта предлагается начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток.