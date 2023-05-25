25 мая 2023

В Белом доме ответили на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию

Белый дом: США не видят оснований корректировать размещение своих ядерных сил
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
В Вашингтоне не собираются отвечать на размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии Фото:

США не собираются проводить корректировку своих стратегических сил из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим причин менять готовность наших стратегических ядерных сил. Также нет никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказала Карин Жан-Пьер во время брифинга, трансляция которого велась на youtube-канале ведомства.

Ранее в Минске прошла встреча глав Минобороны РФ и Республики Беларусь. В ходе встречи был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия в Белоруссии. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, российское ядерное оружие, размещенное в стране, будет в «полной безопасности». Его перемещение началось в мае.

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США не собираются проводить корректировку своих стратегических сил из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не видим причин менять готовность наших стратегических ядерных сил. Также нет никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказала Карин Жан-Пьер во время брифинга, трансляция которого велась на youtube-канале ведомства. Ранее в Минске прошла встреча глав Минобороны РФ и Республики Беларусь. В ходе встречи был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия в Белоруссии. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, российское ядерное оружие, размещенное в стране, будет в «полной безопасности». Его перемещение началось в мае.
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