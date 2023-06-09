Свердловский мэр выступил со срочным обращением к землякам

Мэр Березовского Писцов призвал волонтеров выйти на тушение пожара в Солнечном

10 июня 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В Солнечном горят торфяники (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Мэр Березовского Свердловской области Евгений Писцов попросил волонтеров с 13 июня выйти на две недели на работы по тушению пожара в поселке Солнечном. Он заявил, что добровольцы будут обеспечены необходимым инвентарем. «Курсанты колледжа МЧС 12 июня последний день работают на тушении торфяного пожара в Солнечном, но специалисты говорят, что там осталось работы еще на две недели. Поэтому я снова обращаюсь к волонтерам: нужны мужчины на полный день для работы с пожарными стволами, мотопомпами, иногда с бензопилами и лопатами, обеспечим всем необходимым», — написал Писцов в telegram-канале. Он пояснил, что с 13 июня у курсантов начинается сессия, поэтому они вынуждены закончить работы. Писцов добавил, что будут формироваться группы из пяти человек. Каждую группу возглавит профессиональный пожарный или лесник. Всего требуется порядка 30 волонтеров, отметил мэр Березовского. Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле, тогда же в регионе ввели особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров. По данным департамента информполитики Свердловской области, на 10 июня в регионе локализованы все пожары.

Мэр Березовского Свердловской области Евгений Писцов попросил волонтеров с 13 июня выйти на две недели на работы по тушению пожара в поселке Солнечном. Он заявил, что добровольцы будут обеспечены необходимым инвентарем. «Курсанты колледжа МЧС 12 июня последний день работают на тушении торфяного пожара в Солнечном, но специалисты говорят, что там осталось работы еще на две недели. Поэтому я снова обращаюсь к волонтерам: нужны мужчины на полный день для работы с пожарными стволами, мотопомпами, иногда с бензопилами и лопатами, обеспечим всем необходимым», — написал Писцов в telegram-канале. Он пояснил, что с 13 июня у курсантов начинается сессия, поэтому они вынуждены закончить работы. Писцов добавил, что будут формироваться группы из пяти человек. Каждую группу возглавит профессиональный пожарный или лесник. Всего требуется порядка 30 волонтеров, отметил мэр Березовского. Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле, тогда же в регионе ввели особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров. По данным департамента информполитики Свердловской области, на 10 июня в регионе локализованы все пожары.