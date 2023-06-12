Синоптики раскрыли, какая погода будет в Пермском крае до конца недели

В Пермском крае до конца недели ожидается теплая погода

В Пермском крае ожидается переменная облачность с кратковременными дождями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае с 13 по 16 июня ожидается теплая погода с порывами ветра и кратковременными дождями. Похолодание может наступить только в выходные 17 и 18 июня.

«13 июня: температура воздуха днем +18…+23 градусов. 14 июня ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +21…+26 градусов. Местами порывы ветра до 17 м/с. 15 июня температура воздуха ночью составит от +5…+10 градусов, днем +20…+25°С. В отдельных районах кратковременный дождь, ветер с порывами до 13 м/с», — сообщается на портале «Метеоролог и я». В пятницу, 16 июня, ожидается температура воздуха ночью +4…+9, днем +20…+25 градусов.

В выходные, как указано на портале, может наступить похолодание. Ночью возможны заморозки до -1 градуса. Температура воздуха днем будет находиться в пределах +12…+17 градусов.