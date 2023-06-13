Военные ЦВО провели занятие для юнармейцев на екатеринбургском полигоне

14 июня 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Юнармейцы учились определять азимут и стороны горизонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащие Центрального военного округа провели для юнармейцев занятие по топографии на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Ребятам рассказали, как правильно определять стороны горизонта и азимут, о том какие бывают карты и компасы, об их предназначении и особенностях использования. По завершении учебно-тренировочного процесса для юнармейцев была проведена командная военно-тактическая игра «Лазертаг», — сообщили в ведомстве на сайте Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских юнармейцах, которые высадили около 700 цветов в виде российского триколора на «Аллее Российской славы». Мероприятие прошло в День защиты детей.

Военнослужащие Центрального военного округа провели для юнармейцев занятие по топографии на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Ребятам рассказали, как правильно определять стороны горизонта и азимут, о том какие бывают карты и компасы, об их предназначении и особенностях использования. По завершении учебно-тренировочного процесса для юнармейцев была проведена командная военно-тактическая игра «Лазертаг», — сообщили в ведомстве на сайте Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских юнармейцах, которые высадили около 700 цветов в виде российского триколора на «Аллее Российской славы». Мероприятие прошло в День защиты детей.