13 июня 2023

Военные ЦВО провели занятие для юнармейцев на екатеринбургском полигоне

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, юнармейцы, вечный огонь
Юнармейцы учились определять азимут и стороны горизонта Фото:

Военнослужащие Центрального военного округа провели для юнармейцев занятие по топографии на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

«Ребятам рассказали, как правильно определять стороны горизонта и азимут, о том какие бывают карты и компасы, об их предназначении и особенностях использования. По завершении учебно-тренировочного процесса для юнармейцев была проведена командная военно-тактическая игра «Лазертаг», — сообщили в ведомстве на сайте Минобороны РФ.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских юнармейцах, которые высадили около 700 цветов в виде российского триколора на «Аллее Российской славы». Мероприятие прошло в День защиты детей.

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Военнослужащие Центрального военного округа провели для юнармейцев занятие по топографии на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Ребятам рассказали, как правильно определять стороны горизонта и азимут, о том какие бывают карты и компасы, об их предназначении и особенностях использования. По завершении учебно-тренировочного процесса для юнармейцев была проведена командная военно-тактическая игра «Лазертаг», — сообщили в ведомстве на сайте Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских юнармейцах, которые высадили около 700 цветов в виде российского триколора на «Аллее Российской славы». Мероприятие прошло в День защиты детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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