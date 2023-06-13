Военные ЦВО провели занятие для юнармейцев на екатеринбургском полигоне

Военнослужащие Центрального военного округа провели для юнармейцев занятие по топографии на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
«Ребятам рассказали, как правильно определять стороны горизонта и азимут, о том какие бывают карты и компасы, об их предназначении и особенностях использования. По завершении учебно-тренировочного процесса для юнармейцев была проведена командная военно-тактическая игра «Лазертаг», — сообщили в ведомстве на сайте Минобороны РФ.
Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских юнармейцах, которые высадили около 700 цветов в виде российского триколора на «Аллее Российской славы». Мероприятие прошло в День защиты детей.
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