14 июня 2023

Жену погибшего депутата Думы ХМАО перевели из реанимации в палату

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние женщины стабильно тяжелое Фото:

Жену погибшего депутата Думы ХМАО Александра Колодича перевели из реанимации в палату. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника.

«Ее уже перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Состояние у нее стабильно тяжелое», — сообщил источник.

Женщина попала в Московский клинический центр Коммунарка после покушения на них с мужем в загородном доме в Новой Москве. Для уточнения информации журналист URA.RU обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в загородном доме в Москве обнаружен труп депутата Думы ХМАО Колодича. На него и его супругу напал наемный работник. Следственный комитет выясняет, что стало причиной конфликта.

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Жену погибшего депутата Думы ХМАО Александра Колодича перевели из реанимации в палату. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Ее уже перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Состояние у нее стабильно тяжелое», — сообщил источник. Женщина попала в Московский клинический центр Коммунарка после покушения на них с мужем в загородном доме в Новой Москве. Для уточнения информации журналист URA.RU обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в загородном доме в Москве обнаружен труп депутата Думы ХМАО Колодича. На него и его супругу напал наемный работник. Следственный комитет выясняет, что стало причиной конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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