Жену погибшего депутата Думы ХМАО перевели из реанимации в палату

15 июня 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Состояние женщины стабильно тяжелое Фото: Анна Майорова © URA.RU Жену погибшего депутата Думы ХМАО Александра Колодича перевели из реанимации в палату. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Ее уже перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Состояние у нее стабильно тяжелое», — сообщил источник. Женщина попала в Московский клинический центр Коммунарка после покушения на них с мужем в загородном доме в Новой Москве. Для уточнения информации журналист URA.RU обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в загородном доме в Москве обнаружен труп депутата Думы ХМАО Колодича. На него и его супругу напал наемный работник. Следственный комитет выясняет, что стало причиной конфликта.

Жену погибшего депутата Думы ХМАО Александра Колодича перевели из реанимации в палату. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Ее уже перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Состояние у нее стабильно тяжелое», — сообщил источник. Женщина попала в Московский клинический центр Коммунарка после покушения на них с мужем в загородном доме в Новой Москве. Для уточнения информации журналист URA.RU обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в загородном доме в Москве обнаружен труп депутата Думы ХМАО Колодича. На него и его супругу напал наемный работник. Следственный комитет выясняет, что стало причиной конфликта.