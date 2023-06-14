Жену погибшего депутата Думы ХМАО перевели из реанимации в палату

Жену погибшего депутата Думы ХМАО Александра Колодича перевели из реанимации в палату. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника.
«Ее уже перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Состояние у нее стабильно тяжелое», — сообщил источник.
Женщина попала в Московский клинический центр Коммунарка после покушения на них с мужем в загородном доме в Новой Москве. Для уточнения информации журналист URA.RU обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в загородном доме в Москве обнаружен труп депутата Думы ХМАО Колодича. На него и его супругу напал наемный работник. Следственный комитет выясняет, что стало причиной конфликта.
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