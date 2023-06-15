Автомобиль был отремонтирован и покрашен в защитный цвет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области отправят мобилизованным землякам автомобиль УАЗ, который был отремонтирован и покрашен в защитный цвет. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях.

«Мы выражаем огромную благодарность Андрею Михайловичу М. за предоставление УАЗа, компании „Элитстрой“ за выделение средств, покраску и ремонт машины. Кроме того, благодарим водителя Виталия, который отгонит УАЗ в Пласт», — уточнили в сообществе «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Также волонтеры сказали огромное спасибо Александру М из Пласта, который постоянно предоставляет фуры, горюче-смазочные материалы и водителей для того, чтобы довезти все необходимое до Донбасса. В УАЗе будут отправлены на передовую и маскировочные сети, благодаря которым автомобиль получит дополнительное укрытие.

Ранее жители Копейска открывали срочный сбор средств для приобретения пикапа, который планируется отправить мобилизованным для установки пулемета. Кроме того, они же собрали тактические рюкзаки, наполненные медикаментами.

Автомобиль предоставил житель Челябинской области Сообщество «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте»