Власти решат вопрос с наполнением сервисами новой соцкарты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июня подписал с гендиректором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым соглашение о выпуске социальной карты жителя региона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе системы, уточняется полный функционал будущей карты.

«Гендиректор платежной системы „Мир“ Владимир Комлев и губернатор Алексей Текслер на ПМЭФ-2023 подписали соглашение о развитии и масштабировании проекта социальной карты челябинца в карту жителя региона. Полный перечень функционала будет известен в ближайшее время», — отметили в организации.

Пакет услуг в рамках карты, действующей в Челябинске, включая преференции для студентов и льготников, дополнят новыми. Наполнять сервисами карту власти будут совместно с экспертами «Мира».

Текслер отметил, что проект позволит объединить возможности банков в регионе, платежную систему. В результате появится универсальный инструмент. Студенты с его помощью смогут получать стипендии, для всех будет работать транспортная карта.

Сам девайс станет электронным сертификатом, средства по которому казначейство будет напрямую перечислять продавцу. Это позволит ускорить предоставление социальных услуг населению, отметили в пресс-службе Текслера. После подписания соглашения увеличится количество банков, которые смогут выпускать обновленную карту.

Соглашение о создании новой карты подписали в рамках ПМЭФ-2023 Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»