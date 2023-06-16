Александр Моор поздравил выпускников кадетского училища Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников президентского кадетского училища. Фотографию с ними он опубликовал в соцсетях.

«Наши орлы! Поздравил с окончанием учебы кадетов Тюменского президентского кадетского училища. В этом году 18 золотых медалистов, 24 окончили училище на отлично», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.

Он уточнил, что вручил выпускникам аттестаты и пожелал удачи. Моор сделал совместное фото с будущими военными.