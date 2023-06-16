16 июня 2023

Моор вручил аттестаты будущим военным в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор поздравил выпускников кадетского училища Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников президентского кадетского училища. Фотографию с ними он опубликовал в соцсетях.

«Наши орлы! Поздравил с окончанием учебы кадетов Тюменского президентского кадетского училища. В этом году 18 золотых медалистов, 24 окончили училище на отлично», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.

Он уточнил, что вручил выпускникам аттестаты и пожелал удачи. Моор сделал совместное фото с будущими военными.

Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников президентского кадетского училища. Фотографию с ними он опубликовал в соцсетях. «Наши орлы! Поздравил с окончанием учебы кадетов Тюменского президентского кадетского училища. В этом году 18 золотых медалистов, 24 окончили училище на отлично», — написал Александр Моор в своем telegram-канале. Он уточнил, что вручил выпускникам аттестаты и пожелал удачи. Моор сделал совместное фото с будущими военными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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