Александр Моор поздравил выпускников кадетского училища
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников президентского кадетского училища. Фотографию с ними он опубликовал в соцсетях.
«Наши орлы! Поздравил с окончанием учебы кадетов Тюменского президентского кадетского училища. В этом году 18 золотых медалистов, 24 окончили училище на отлично», — написал Александр Моор в своем telegram-канале.
Он уточнил, что вручил выпускникам аттестаты и пожелал удачи. Моор сделал совместное фото с будущими военными.
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