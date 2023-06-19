Из-за миграции перелетных птиц с Украины в России вырос уровень заболеваемости птичьим гриппом. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился», — заявил Игорь Кириллов. Его слова приводит Минобороны России в своем
Он отметил, что в 2015 году случаи заболевания не фиксировались. Однако после 2023 года было выявлено 45 вспышек. Из-за этого 21 регион был признан неблагополучным. Кириллов отметил, что из-за передачи вируса с Украины в России сформировались очаги заболеваний в водоемах.
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