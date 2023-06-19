Минобороны: в России стали чаще болеть птичьим гриппом из-за украинских птиц. Фото

19 июня 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Птичий грипп с Украины попал в Россию из-за перелетных птиц, заявил Игорь Кириллов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за миграции перелетных птиц с Украины в России вырос уровень заболеваемости птичьим гриппом. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился», — заявил Игорь Кириллов. Его слова приводит Минобороны России в своем telegram-канале . Он отметил, что в 2015 году случаи заболевания не фиксировались. Однако после 2023 года было выявлено 45 вспышек. Из-за этого 21 регион был признан неблагополучным. Кириллов отметил, что из-за передачи вируса с Украины в России сформировались очаги заболеваний в водоемах. Фото: Минобороны России

Из-за миграции перелетных птиц с Украины в России вырос уровень заболеваемости птичьим гриппом. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился», — заявил Игорь Кириллов. Его слова приводит Минобороны России в своем telegram-канале. Он отметил, что в 2015 году случаи заболевания не фиксировались. Однако после 2023 года было выявлено 45 вспышек. Из-за этого 21 регион был признан неблагополучным. Кириллов отметил, что из-за передачи вируса с Украины в России сформировались очаги заболеваний в водоемах.