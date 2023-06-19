19 июня 2023

Пермские приставы запретили мигранту с бизнес-активами уезжать из России

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Пограничники в Приморском крае не дали китайцу выехать за границу Фото:

В Пермском крае судебные ограничили право выезда за пределы России гражданину Китая, который накопил здесь долги. Иностранец не оплачивал налоги на доходы и имел в Кудымкаре земельные участки и складские помещения, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

«В отделе судебных приставов на исполнении находились 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина КНР долгов в бюджет. В целях принудительного взыскания задолженности было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте приставов.

Китаец должен был уплатить 700 тысяч рублей. К приставам обратились соотечественники должника, после того, как ему отказали в выезде за границу из Приморского края. Они выплатили весь долг за иностранца, благодаря чему ограничения были сняты с него.

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В Пермском крае судебные ограничили право выезда за пределы России гражданину Китая, который накопил здесь долги. Иностранец не оплачивал налоги на доходы и имел в Кудымкаре земельные участки и складские помещения, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов на исполнении находились 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина КНР долгов в бюджет. В целях принудительного взыскания задолженности было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте приставов. Китаец должен был уплатить 700 тысяч рублей. К приставам обратились соотечественники должника, после того, как ему отказали в выезде за границу из Приморского края. Они выплатили весь долг за иностранца, благодаря чему ограничения были сняты с него.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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