Пермские приставы запретили мигранту с бизнес-активами уезжать из России

20 июня 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Пограничники в Приморском крае не дали китайцу выехать за границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае судебные ограничили право выезда за пределы России гражданину Китая, который накопил здесь долги. Иностранец не оплачивал налоги на доходы и имел в Кудымкаре земельные участки и складские помещения, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов на исполнении находились 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина КНР долгов в бюджет. В целях принудительного взыскания задолженности было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте приставов. Китаец должен был уплатить 700 тысяч рублей. К приставам обратились соотечественники должника, после того, как ему отказали в выезде за границу из Приморского края. Они выплатили весь долг за иностранца, благодаря чему ограничения были сняты с него.

В Пермском крае судебные ограничили право выезда за пределы России гражданину Китая, который накопил здесь долги. Иностранец не оплачивал налоги на доходы и имел в Кудымкаре земельные участки и складские помещения, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов на исполнении находились 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина КНР долгов в бюджет. В целях принудительного взыскания задолженности было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ», — говорится на сайте приставов. Китаец должен был уплатить 700 тысяч рублей. К приставам обратились соотечественники должника, после того, как ему отказали в выезде за границу из Приморского края. Они выплатили весь долг за иностранца, благодаря чему ограничения были сняты с него.