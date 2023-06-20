В Братске более 100 человек отравились шаурмой

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
51 человек был госпитализирован из-за отравления шаурмой Фото:

В Братске (Иркутская область) 101 человек отравился шаурмой в одном из кафе быстрого питания. Из-за массового отравления владельца заведения отправили под домашний арест на два месяца, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. По его словам, 51 отравившемуся потребовалась госпитализация. Однако тяжелых случаев отравления шаурмой нет, отметил глава региона.

Также губернатор уточнил, что владельца кафе, в котором отравились люди, отправили под домашний арест на два месяца. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Кроме того, сотрудниками регионального Роспотребнадзора было проведено расследование. Специалисты выяснили, что в заведении были нарушены условия хранения продукции, а также процесс приготовления блюд.

Ранее по всей России было массовое отравления сидром. Первые случаи зафиксировали в Ульяновской области. Причиной отравления стал крафтовый сидр из магазина разливных напитков, напоминают «Дни.ру». Позже пострадавшие от суррогатного алкоголя начали появляться и в других регионах. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, число пострадавших от опасного напитка выросло до 106 человек, 36 из которых погибли, передает MK.RU.

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В Братске (Иркутская область) 101 человек отравился шаурмой в одном из кафе быстрого питания. Из-за массового отравления владельца заведения отправили под домашний арест на два месяца, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале. По его словам, 51 отравившемуся потребовалась госпитализация. Однако тяжелых случаев отравления шаурмой нет, отметил глава региона. Также губернатор уточнил, что владельца кафе, в котором отравились люди, отправили под домашний арест на два месяца. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Кроме того, сотрудниками регионального Роспотребнадзора было проведено расследование. Специалисты выяснили, что в заведении были нарушены условия хранения продукции, а также процесс приготовления блюд. Ранее по всей России было массовое отравления сидром. Первые случаи зафиксировали в Ульяновской области. Причиной отравления стал крафтовый сидр из магазина разливных напитков, напоминают «Дни.ру». Позже пострадавшие от суррогатного алкоголя начали появляться и в других регионах. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, число пострадавших от опасного напитка выросло до 106 человек, 36 из которых погибли, передает MK.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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