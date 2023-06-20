С челябинским госфондом «Защитники Отечества» теперь будут работать в приоритетном порядке по двум направлениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске региональные отделения госфонда «Защитники Отечества» и Социального фонда России (СФР) 20 июня договорились о сотрудничестве. Заместитель управляющего филиалом СФР Владимир Шаронов ответил на интересующие вопросы соцкоординаторов.

«Заместитель управляющего отделением СФР Шаронов рассказал о работе учреждения, его структуре. Он ответил на все заданные вопросы соцкоординаторов: как взаимодействовать с ведомством, какие механизмы взаимодействия, куда обращаться, чтобы моментально получить ответ на любой запрос по телефону», — уточнили в пресс-службе госфонда «Защитники Отечества».

Руководитель филиала госфонда Галина Гаврилова отметила, что СФР готов к совместной работе. Это ускорит решение вопросов обратившихся.

«Мы теперь точно уверены — с нами будут работать напрямую, в приоритетном порядке, по двум направлениям — пенсионному обеспечению и обеспечению людей с инвалидностью средствами реабилитации. Тем самым мы повысим оперативность решения важнейших вопросов ветеранов СВО и семей погибших защитников», — заявила Гаврилова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая открыл отделение фонда «Защитники Отечества», который создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд возглавила 1 июня Галина Гаврилова, которая имеет большой опыт работы в социальной сфере.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жена бойца СВО стала соцкоординатором в фонде «Защитники Отечества». Елена Н. обратилась в Центр занятости населения (ЦЗН) по вопросу трудоустройства. По результатам профориентационного тестирования выяснилось, что ей подходит работа в соцсфере и ей помогли трудоустроиться в отделение фонда «Защитники Отечества».

Челябинское отделение госфонда «Защитники Отечества» и Социального фонда России 20 июня договорились о сотрудничестве Фото предоставлено Челябинским региональным отделением «Защитники Отечества»