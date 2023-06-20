Свердловские спасатели стали призерами кинологических соревнований. Фото

21 июня 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Спасатели-кинологи УРПСО завоевали серебро на соревнованиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели-кинологи Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России завоевали второе место на открытых кинологических соревнованиях Челябинске. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. «Свердловскую область представляла команда УРПСО в составе Галины Неупокоевой и овчарки Лотто и Алексея Сачука с ретривером Валли. По итогам соревнований в командном зачете свердловские спасатели стали серебряными призерами. Также второе место на пьедестале почета наши кинологи заняли в дисциплине „Командный поиск в природной среде“, а в личном зачете кинологический расчет Неупокоевой и овчарки Лотто взяли бронзовую медаль», — рассказали на официальной странице ведомства «Вконтакте». Соревнования продолжались четыре дня и проходили в условиях максимально приближенных к реальным. Спасатели-кинологи отрабатывали поиск людей, заблудившихся в лесу, а также оказавшихся под завалами при ЧС техногенного характера. Всего в мероприятии приняли участие 24 кинологических расчета профессиональных и добровольных поисково-спасательных формирований из Татарстана, Крыма, Кемерово, Екатеринбурга, Челябинска, и Перми.

Спасатели-кинологи Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России завоевали второе место на открытых кинологических соревнованиях Челябинске. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. «Свердловскую область представляла команда УРПСО в составе Галины Неупокоевой и овчарки Лотто и Алексея Сачука с ретривером Валли. По итогам соревнований в командном зачете свердловские спасатели стали серебряными призерами. Также второе место на пьедестале почета наши кинологи заняли в дисциплине „Командный поиск в природной среде“, а в личном зачете кинологический расчет Неупокоевой и овчарки Лотто взяли бронзовую медаль», — рассказали на официальной странице ведомства «Вконтакте». Соревнования продолжались четыре дня и проходили в условиях максимально приближенных к реальным. Спасатели-кинологи отрабатывали поиск людей, заблудившихся в лесу, а также оказавшихся под завалами при ЧС техногенного характера. Всего в мероприятии приняли участие 24 кинологических расчета профессиональных и добровольных поисково-спасательных формирований из Татарстана, Крыма, Кемерово, Екатеринбурга, Челябинска, и Перми.