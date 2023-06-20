20 июня 2023

Пермяк ударил своего брата ножом и отправился в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Пермяк нанес удар ножом в шею своему брату после ссоры Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) поссорился с братом и нанес ему удар ножом в шею. После проведенной психиатрической экспертизы напавший был помещен в медучреждение для принудительного лечения, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.

«Фигурант судом освобожден от уголовной ответственности, к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится на сайте. В отношении пермяка ранее было заведено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с оружием).

Преступление произошло в июле предыдущего года. Житель Краснокамска выпивал дома вместе со своим братом. Во время застолья между родственниками произошел конфликт, после чего виновный взял нож и нанес им удар брату в шею. Следователи квалифицировали ранение, как тяжкий вред здоровью.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Краснокамска (Пермский край) поссорился с братом и нанес ему удар ножом в шею. После проведенной психиатрической экспертизы напавший был помещен в медучреждение для принудительного лечения, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Фигурант судом освобожден от уголовной ответственности, к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится на сайте. В отношении пермяка ранее было заведено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с оружием). Преступление произошло в июле предыдущего года. Житель Краснокамска выпивал дома вместе со своим братом. Во время застолья между родственниками произошел конфликт, после чего виновный взял нож и нанес им удар брату в шею. Следователи квалифицировали ранение, как тяжкий вред здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...