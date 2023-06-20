Пермяк ударил своего брата ножом и отправился в психбольницу

21 июня 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Пермяк нанес удар ножом в шею своему брату после ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) поссорился с братом и нанес ему удар ножом в шею. После проведенной психиатрической экспертизы напавший был помещен в медучреждение для принудительного лечения, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Фигурант судом освобожден от уголовной ответственности, к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится на сайте. В отношении пермяка ранее было заведено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с оружием). Преступление произошло в июле предыдущего года. Житель Краснокамска выпивал дома вместе со своим братом. Во время застолья между родственниками произошел конфликт, после чего виновный взял нож и нанес им удар брату в шею. Следователи квалифицировали ранение, как тяжкий вред здоровью.

Житель Краснокамска (Пермский край) поссорился с братом и нанес ему удар ножом в шею. После проведенной психиатрической экспертизы напавший был помещен в медучреждение для принудительного лечения, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Фигурант судом освобожден от уголовной ответственности, к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится на сайте. В отношении пермяка ранее было заведено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с оружием). Преступление произошло в июле предыдущего года. Житель Краснокамска выпивал дома вместе со своим братом. Во время застолья между родственниками произошел конфликт, после чего виновный взял нож и нанес им удар брату в шею. Следователи квалифицировали ранение, как тяжкий вред здоровью.