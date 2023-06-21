ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали четыре челябинских выпускника

22 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В регионе число стобалльников по ЕГЭ выросло до 103 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Высший балл за ЕГЭ по обществознанию набрали четверо. Стобалльниками стали выпускники из Снежинска, Златоуста, Челябинска и Каслинского района», — уточнили в пресс-службе. В Челябинской области, по последним данным, насчитывается 103 стобалльника. Шесть участников ЕГЭ набрали 200 баллов по двум дисциплинам.

В Челябинской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Высший балл за ЕГЭ по обществознанию набрали четверо. Стобалльниками стали выпускники из Снежинска, Златоуста, Челябинска и Каслинского района», — уточнили в пресс-службе. В Челябинской области, по последним данным, насчитывается 103 стобалльника. Шесть участников ЕГЭ набрали 200 баллов по двум дисциплинам.