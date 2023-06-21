21 июня 2023

ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали четыре челябинских выпускника

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьник, класс, школьники
В регионе число стобалльников по ЕГЭ выросло до 103 человека Фото:

В Челябинской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«Высший балл за ЕГЭ по обществознанию набрали четверо. Стобалльниками стали выпускники из Снежинска, Златоуста, Челябинска и Каслинского района», — уточнили в пресс-службе.

В Челябинской области, по последним данным, насчитывается 103 стобалльника. Шесть участников ЕГЭ набрали 200 баллов по двум дисциплинам.

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В Челябинской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Высший балл за ЕГЭ по обществознанию набрали четверо. Стобалльниками стали выпускники из Снежинска, Златоуста, Челябинска и Каслинского района», — уточнили в пресс-службе. В Челябинской области, по последним данным, насчитывается 103 стобалльника. Шесть участников ЕГЭ набрали 200 баллов по двум дисциплинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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