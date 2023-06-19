В Челябинской области увеличилось число 200-балльников ЕГЭ

В регионе выявили еще трех 200-балльников ЕГЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стало больше выпускников, которые сдали ЕГЭ на 200 баллов. Об этом стало известно после подведении итогов госэкзамена по истории и физике, сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«В регионе утвердили результаты ЕГЭ по истории и физике. Максимальные баллы по двум предметам получили еще трое выпускников. С учетом досрочного периода уже шесть участников ЕГЭ имеют результат 200 баллов», — уточнили в пресс-службе.

По итогам ЕГЭ по истории выявили два стобалльника — выпускники из Магнитогорска и Челябинска. 100 баллов за госэкзамен по физике набрали пять выпускников из Озерска, Магнитогорска, Челябинска и Аргаяшского района.

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