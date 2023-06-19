19 июня 2023

В Челябинской области увеличилось число 200-балльников ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Челябинск, егэ, санитайзер
В регионе выявили еще трех 200-балльников ЕГЭ Фото:

В Челябинской области стало больше выпускников, которые сдали ЕГЭ на 200 баллов. Об этом стало известно после подведении итогов госэкзамена по истории и физике, сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«В регионе утвердили результаты ЕГЭ по истории и физике. Максимальные баллы по двум предметам получили еще трое выпускников. С учетом досрочного периода уже шесть участников ЕГЭ имеют результат 200 баллов», — уточнили в пресс-службе.

По итогам ЕГЭ по истории выявили два стобалльника — выпускники из Магнитогорска и Челябинска. 100 баллов за госэкзамен по физике набрали пять выпускников из Озерска, Магнитогорска, Челябинска и Аргаяшского района.

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) дает скидки на оплату обучения по программам бакалавриата и специалитета за высокие баллы ЕГЭ. Абитуриенты могут получить скидку в размере от 10% до 23%.

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В Челябинской области стало больше выпускников, которые сдали ЕГЭ на 200 баллов. Об этом стало известно после подведении итогов госэкзамена по истории и физике, сообщили в пресс-службе минобразования региона. «В регионе утвердили результаты ЕГЭ по истории и физике. Максимальные баллы по двум предметам получили еще трое выпускников. С учетом досрочного периода уже шесть участников ЕГЭ имеют результат 200 баллов», — уточнили в пресс-службе. По итогам ЕГЭ по истории выявили два стобалльника — выпускники из Магнитогорска и Челябинска. 100 баллов за госэкзамен по физике набрали пять выпускников из Озерска, Магнитогорска, Челябинска и Аргаяшского района. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) дает скидки на оплату обучения по программам бакалавриата и специалитета за высокие баллы ЕГЭ. Абитуриенты могут получить скидку в размере от 10% до 23%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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