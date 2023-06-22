В Екатеринбурге два автобуса с пассажирами попали в массовое ДТП

После аварии пришлось госпитализировать четырех человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Технической в Екатеринбурге два автобуса с пассажирами столкнулись с двумя легковыми автомобилями, после ДТП госпитализированы четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Напротив дома № 70 по улице Технической, произошло столкновение двух автобусов и двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в аварии пострадали пять человек, четверых из которых отвезли в больницу.

Глава областного ГИБДД Алексей Спиридонов поручил представителям ведомства приехать на место и разобраться в деталях происшествия. Силовики устанавливают обстоятельства и аварии и выясняют, кто виновен в ДТП.