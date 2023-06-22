В Екатеринбурге два автобуса с пассажирами попали в массовое ДТП

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После аварии пришлось госпитализировать четырех человек Фото:

На улице Технической в Екатеринбурге два автобуса с пассажирами столкнулись с двумя легковыми автомобилями, после ДТП госпитализированы четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Напротив дома № 70 по улице Технической, произошло столкновение двух автобусов и двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в аварии пострадали пять человек, четверых из которых отвезли в больницу.

Глава областного ГИБДД Алексей Спиридонов поручил представителям ведомства приехать на место и разобраться в деталях происшествия. Силовики устанавливают обстоятельства и аварии и выясняют, кто виновен в ДТП.

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На улице Технической в Екатеринбурге два автобуса с пассажирами столкнулись с двумя легковыми автомобилями, после ДТП госпитализированы четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Напротив дома № 70 по улице Технической, произошло столкновение двух автобусов и двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в аварии пострадали пять человек, четверых из которых отвезли в больницу. Глава областного ГИБДД Алексей Спиридонов поручил представителям ведомства приехать на место и разобраться в деталях происшествия. Силовики устанавливают обстоятельства и аварии и выясняют, кто виновен в ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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