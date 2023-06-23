23 июня 2023

Мэр Нижнего Тагила поздравил молодежь города с праздником. Видео

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав, российский флаг
Пинаев пожелал молодежи ставить перед собой задачи и достигать их Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поздравил молодых тагильчан с Днем молодежи. Видеоролик с поздравлением был опубликован в соцсетях мэра.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи. Наше молодое поколение — это волонтеры, спортсмены, все те, кто своими достижениями прославляет наш славный город трудовой доблести. От всей души желаю вам не терять темпа жизни, ставьте перед собой задачи и решайте их», — сообщил Пинаев в видеообращении.

Ранее уральцев с Днем молодежи поздравил полпред УрФУ Владимир Якушев. Он поблагодарил уральскую молодежь за самоотверженность, активную жизненную позицию и неравнодушие.

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поздравил молодых тагильчан с Днем молодежи. Видеоролик с поздравлением был опубликован в соцсетях мэра. «Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи. Наше молодое поколение — это волонтеры, спортсмены, все те, кто своими достижениями прославляет наш славный город трудовой доблести. От всей души желаю вам не терять темпа жизни, ставьте перед собой задачи и решайте их», — сообщил Пинаев в видеообращении. Ранее уральцев с Днем молодежи поздравил полпред УрФУ Владимир Якушев. Он поблагодарил уральскую молодежь за самоотверженность, активную жизненную позицию и неравнодушие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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