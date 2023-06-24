24 июня 2023

В Минздраве раскрыли, почему в Екатеринбурге эвакуировали пациентов ОММ

В Екатеринбурге пациентов ОММ вывели на улицу из-за ложных сообщений о минировании здания
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская клиника НИИ ОММ. Екатеринбург
Пациентов вывели из здания ОММ утром 25 июня Фото:

Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (Уральский НИИ ОММ Минздрава РФ) утром 25 июня вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания, которое оказалось ложным. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Людей из ОММ вывели из-за ложного сообщения о минировании здания. Сейчас учреждение работает в обычном режиме», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Минздрав региона.

Утром 25 июня десятки пациентов, укутавшись в пледы, стояли на улице возле здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, сообщил читатель URA.RU. Журналист агентства направлял запрос в медучреждение, но ответ на него пока не поступил.

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Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (Уральский НИИ ОММ Минздрава РФ) утром 25 июня вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания, которое оказалось ложным. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Людей из ОММ вывели из-за ложного сообщения о минировании здания. Сейчас учреждение работает в обычном режиме», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Минздрав региона. Утром 25 июня десятки пациентов, укутавшись в пледы, стояли на улице возле здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, сообщил читатель URA.RU. Журналист агентства направлял запрос в медучреждение, но ответ на него пока не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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