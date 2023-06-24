В Минздраве раскрыли, почему в Екатеринбурге эвакуировали пациентов ОММ

В Екатеринбурге пациентов ОММ вывели на улицу из-за ложных сообщений о минировании здания

25 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Пациентов вывели из здания ОММ утром 25 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (Уральский НИИ ОММ Минздрава РФ) утром 25 июня вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания, которое оказалось ложным. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Людей из ОММ вывели из-за ложного сообщения о минировании здания. Сейчас учреждение работает в обычном режиме», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Минздрав региона. Утром 25 июня десятки пациентов, укутавшись в пледы, стояли на улице возле здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, сообщил читатель URA.RU. Журналист агентства направлял запрос в медучреждение, но ответ на него пока не поступил.

Пациентов детской клиники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (Уральский НИИ ОММ Минздрава РФ) утром 25 июня вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания, которое оказалось ложным. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Людей из ОММ вывели из-за ложного сообщения о минировании здания. Сейчас учреждение работает в обычном режиме», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Минздрав региона. Утром 25 июня десятки пациентов, укутавшись в пледы, стояли на улице возле здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, сообщил читатель URA.RU. Журналист агентства направлял запрос в медучреждение, но ответ на него пока не поступил.