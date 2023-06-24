24 июня 2023

В свердловском городе установили новый рекорд России. Фото, видео

В Камышлове установили рекорд РФ по забегу на 355 километров
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний репортаж с улиц. Екатеринбург, пробежка, бегун, бег
В Камышлове спортсмены и мэр города установили рекорд РФ по забегу на 355 км (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) установили рекорд России в номинации «Самая длинная эстафета-марафон — 355 км». Свердловчане пробежали 508 кругов в честь Дня города, сообщил мэр Камышлова Алексей Половников, который участвовал в забеге.

«Мы это сделали! 507 кругов и один круг почета — наш новый рекорд РФ в номинации „Самая длинная эстафета-марафон — 355 км“. Рекорд поставили в честь Дня Камышлова», — написал Половников в telegram-канале.

Рекорд ставили спортсмены, известные личности Камышлова и почетные гости, среди которых был замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Рекорд официально зафиксировал представитель Реестра рекордов РФ Юрий Черных, который следил за тем, чтобы все выполнялось правильно.

Ранее URA.RU писало, что в Камышлове будут устанавливать рекорд РФ по забегу в марафоне на 355 километров. Алексей Половников уточнял, что тоже будет участвовать в забеге вместе с 20 земляками.

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В Камышлове (Свердловская область) установили рекорд России в номинации «Самая длинная эстафета-марафон — 355 км». Свердловчане пробежали 508 кругов в честь Дня города, сообщил мэр Камышлова Алексей Половников, который участвовал в забеге. «Мы это сделали! 507 кругов и один круг почета — наш новый рекорд РФ в номинации „Самая длинная эстафета-марафон — 355 км“. Рекорд поставили в честь Дня Камышлова», — написал Половников в telegram-канале. Рекорд ставили спортсмены, известные личности Камышлова и почетные гости, среди которых был замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Рекорд официально зафиксировал представитель Реестра рекордов РФ Юрий Черных, который следил за тем, чтобы все выполнялось правильно. Ранее URA.RU писало, что в Камышлове будут устанавливать рекорд РФ по забегу в марафоне на 355 километров. Алексей Половников уточнял, что тоже будет участвовать в забеге вместе с 20 земляками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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