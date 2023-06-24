В свердловском городе установили новый рекорд России. Фото, видео

В Камышлове установили рекорд РФ по забегу на 355 километров

25 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В Камышлове спортсмены и мэр города установили рекорд РФ по забегу на 355 км (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) установили рекорд России в номинации «Самая длинная эстафета-марафон — 355 км». Свердловчане пробежали 508 кругов в честь Дня города, сообщил мэр Камышлова Алексей Половников, который участвовал в забеге. «Мы это сделали! 507 кругов и один круг почета — наш новый рекорд РФ в номинации „Самая длинная эстафета-марафон — 355 км“. Рекорд поставили в честь Дня Камышлова», — написал Половников в telegram-канале. Рекорд ставили спортсмены, известные личности Камышлова и почетные гости, среди которых был замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Рекорд официально зафиксировал представитель Реестра рекордов РФ Юрий Черных, который следил за тем, чтобы все выполнялось правильно. Ранее URA.RU писало, что в Камышлове будут устанавливать рекорд РФ по забегу в марафоне на 355 километров. Алексей Половников уточнял, что тоже будет участвовать в забеге вместе с 20 земляками. Фото: telegram-канал Алексея Половникова Фото: telegram-канал Алексея Половникова Фото: telegram-канал Алексея Половникова

В Камышлове (Свердловская область) установили рекорд России в номинации «Самая длинная эстафета-марафон — 355 км». Свердловчане пробежали 508 кругов в честь Дня города, сообщил мэр Камышлова Алексей Половников, который участвовал в забеге. «Мы это сделали! 507 кругов и один круг почета — наш новый рекорд РФ в номинации „Самая длинная эстафета-марафон — 355 км“. Рекорд поставили в честь Дня Камышлова», — написал Половников в telegram-канале. Рекорд ставили спортсмены, известные личности Камышлова и почетные гости, среди которых был замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Рекорд официально зафиксировал представитель Реестра рекордов РФ Юрий Черных, который следил за тем, чтобы все выполнялось правильно. Ранее URA.RU писало, что в Камышлове будут устанавливать рекорд РФ по забегу в марафоне на 355 километров. Алексей Половников уточнял, что тоже будет участвовать в забеге вместе с 20 земляками.