Екатеринбуржцам назвали самую высокооплачиваемую профессию

В Екатеринбурге самая высокооплачиваемая отрасль «IT и связь». Информация об этом следует из рейтинга российских городов по зарплатам в различных отраслях.
В Екатеринбурге отрасль с наивысшей зарплатой — IT и связь, средняя зарплата в месяц около 97 тысяч рублей, указано в рейтинге российских городов по зарплатам в различных отраслях РИА Новости. При этом Екатеринбург по уровню зарплат среди городов РФ занимает 24 место.
Ранее URA.RU сообщало, что в рейтинг самых востребованных специалистов в Свердловской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Однако самыми популярными вакансиями стали менеджеры по продажам, администраторы и продавцы-консультанты.
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