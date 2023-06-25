Екатеринбуржцам назвали самую высокооплачиваемую профессию

РИАН: в Екатеринбурге IT-специалисты зарабатывают больше всех

26 июня 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата IT-специалистов в Екатеринбурге около 97 тысяч рублей в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге самая высокооплачиваемая отрасль «IT и связь». Информация об этом следует из рейтинга российских городов по зарплатам в различных отраслях. В Екатеринбурге отрасль с наивысшей зарплатой — IT и связь, средняя зарплата в месяц около 97 тысяч рублей, указано в рейтинге российских городов по зарплатам в различных отраслях РИА Новости. При этом Екатеринбург по уровню зарплат среди городов РФ занимает 24 место. Ранее URA.RU сообщало, что в рейтинг самых востребованных специалистов в Свердловской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Однако самыми популярными вакансиями стали менеджеры по продажам, администраторы и продавцы-консультанты.

В Екатеринбурге самая высокооплачиваемая отрасль «IT и связь». Информация об этом следует из рейтинга российских городов по зарплатам в различных отраслях. В Екатеринбурге отрасль с наивысшей зарплатой — IT и связь, средняя зарплата в месяц около 97 тысяч рублей, указано в рейтинге российских городов по зарплатам в различных отраслях РИА Новости. При этом Екатеринбург по уровню зарплат среди городов РФ занимает 24 место. Ранее URA.RU сообщало, что в рейтинг самых востребованных специалистов в Свердловской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Однако самыми популярными вакансиями стали менеджеры по продажам, администраторы и продавцы-консультанты.