В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал мальчик

На Широкой Речке подросток выпал из окна многоэтажного дома

Из окна дома на Евгения Савкова, 4, выпал подросток Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге из окна дома на Евгения Савкова, 4, выпал мальчик. Подросток получил повреждения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщают очевидцы.

«На Широкой речке погиб подросток. Мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел на Евгения Савкова, 4. На месте работала скорая», — пишет Е1.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управления СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. ЧП произошло на улице Ангарской, 54Б.

Обновлено, 26.06.2023, 09:45:

Следователи следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбургу СУ СК России по Свердловской области устанавливают все обстоятельства случившегося. «Следователи работают на месте происшествия», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего. «Им оказался 13-летний местный житель», — заявили журналисту агентства в УМВД по Екатеринбургу.