25 июня 2023

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал мальчик

На Широкой Речке подросток выпал из окна многоэтажного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие с автомобилем Ауди. Пермь, многоэтажка, жк гулливер
Из окна дома на Евгения Савкова, 4, выпал подросток Фото:

В Екатеринбурге из окна дома на Евгения Савкова, 4, выпал мальчик. Подросток получил повреждения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщают очевидцы.

«На Широкой речке погиб подросток. Мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел на Евгения Савкова, 4. На месте работала скорая», — пишет Е1.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управления СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. ЧП произошло на улице Ангарской, 54Б.

Обновлено, 26.06.2023, 09:45:

Следователи следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбургу СУ СК России по Свердловской области устанавливают все обстоятельства случившегося. «Следователи работают на месте происшествия», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего. «Им оказался 13-летний местный житель», — заявили журналисту агентства в УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге из окна дома на Евгения Савкова, 4, выпал мальчик. Подросток получил повреждения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщают очевидцы. «На Широкой речке погиб подросток. Мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел на Евгения Савкова, 4. На месте работала скорая», — пишет Е1.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управления СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. ЧП произошло на улице Ангарской, 54Б. Обновлено, 26.06.2023, 09:45: Следователи следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбургу СУ СК России по Свердловской области устанавливают все обстоятельства случившегося. «Следователи работают на месте происшествия», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего. «Им оказался 13-летний местный житель», — заявили журналисту агентства в УМВД по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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