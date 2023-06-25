Дело свердловчан, продававших наркотики по всей стране, отправили в суд

26 июня 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге судят банду наркоторговцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в суд передали дело преступного сообщества, участники которого распространяли наркотики в Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областях. На скамье подсудимых оказались девять человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованного преступного сообщества в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, неустановленное лицо […] организовало преступное сообщество в целях получения финансовой выгоды от незаконного серийного производства, хранения и сбыта наркотических средств на территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей», — говорится в сообщении ведомства. В зависимости от роли и степени участия задержанных обвиняют в участии в преступном сообществе, покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков через интернет и использование поддельного удостоверения. При задержании у екатеринбуржцев нашли 6 кг героина и 2 грамма метадона. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.

В Екатеринбурге в суд передали дело преступного сообщества, участники которого распространяли наркотики в Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областях. На скамье подсудимых оказались девять человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованного преступного сообщества в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, неустановленное лицо […] организовало преступное сообщество в целях получения финансовой выгоды от незаконного серийного производства, хранения и сбыта наркотических средств на территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей», — говорится в сообщении ведомства. В зависимости от роли и степени участия задержанных обвиняют в участии в преступном сообществе, покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков через интернет и использование поддельного удостоверения. При задержании у екатеринбуржцев нашли 6 кг героина и 2 грамма метадона. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.