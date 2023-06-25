25 июня 2023

Дело свердловчан, продававших наркотики по всей стране, отправили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , гособвинитель, суд, судебное засдеание, прокурор
В Екатеринбурге судят банду наркоторговцев Фото:

В Екатеринбурге в суд передали дело преступного сообщества, участники которого распространяли наркотики в Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областях. На скамье подсудимых оказались девять человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованного преступного сообщества в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, неустановленное лицо […] организовало преступное сообщество в целях получения финансовой выгоды от незаконного серийного производства, хранения и сбыта наркотических средств на территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей», — говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от роли и степени участия задержанных обвиняют в участии в преступном сообществе, покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков через интернет и использование поддельного удостоверения. При задержании у екатеринбуржцев нашли 6 кг героина и 2 грамма метадона. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в суд передали дело преступного сообщества, участники которого распространяли наркотики в Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областях. На скамье подсудимых оказались девять человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованного преступного сообщества в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, неустановленное лицо […] организовало преступное сообщество в целях получения финансовой выгоды от незаконного серийного производства, хранения и сбыта наркотических средств на территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей», — говорится в сообщении ведомства. В зависимости от роли и степени участия задержанных обвиняют в участии в преступном сообществе, покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков через интернет и использование поддельного удостоверения. При задержании у екатеринбуржцев нашли 6 кг героина и 2 грамма метадона. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...