Дело свердловчан, продававших наркотики по всей стране, отправили в суд

В Екатеринбурге в суд передали дело преступного сообщества, участники которого распространяли наркотики в Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областях. На скамье подсудимых оказались девять человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованного преступного сообщества в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, неустановленное лицо […] организовало преступное сообщество в целях получения финансовой выгоды от незаконного серийного производства, хранения и сбыта наркотических средств на территории Московской, Волгоградской, Курганской и Свердловской областей», — говорится в сообщении ведомства.
В зависимости от роли и степени участия задержанных обвиняют в участии в преступном сообществе, покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков через интернет и использование поддельного удостоверения. При задержании у екатеринбуржцев нашли 6 кг героина и 2 грамма метадона. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.
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