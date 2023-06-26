Чиновники мэрии Магнитогорска попали под уголовное дело о халатности

В Магнитогорске Челябинской области на должностных лиц администрации города завели уголовное дело о халатности. Чиновники не соблюли сроки расселения аварийного жилья, сообщили URA.RU 27 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.
«По обращению местных жителей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица администрации безосновательно перенесли сроки расселения жильцов аварийного дома июля 2021 года на декабрь 2023 года», — уточнили в пресс-службе.
Следственными органами была проведена проверка. Устанавливаются виновные должностные лица, которое не соблюли сроки переселения граждан из аварийных домов.
В пресс-службу мэрии Магнитогорска URA.RU отправило запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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