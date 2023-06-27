В Свердловской области назвали число школьников, набравших 200 баллов на ЕГЭ

В Свердловской области после сдачи ЕГЭ появилось пять двухсотбалльников. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Свердловские выпускники ожидают результаты ЕГЭ по иностранному языку, а также по информатике и информационным технологиям. Итоги по остальным предметам уже известны. По данным на 27 июня, в регионе 117 стобалльников, пять двухсотбалльников», — рассказали в ДИП.
Максимальные баллы по двум предметам набрали выпускники из Екатеринбурга, Серова и Каменска-Уральского. Больше всего стобалльных работ среди учащихся Свердловского специализированного научно-учебного центра (СУНЦ) — 13 человек, гимназии №9 — восемь, гимназии №2 — шесть, гимназии №116 и лицея №12 в Екатеринбурге — там по три стобалльника. Также выше 80 баллов получило шесть тысяч человек.
Ранее в Свердловской области определился первый стобалльный результат ЕГЭ. Учащийся сдавал экзамен по литературе. Основные дни ЕГЭ завершились 20 июня.
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