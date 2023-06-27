27 июня 2023

Екатеринбурженка отсудила у обидчиков своего шарпея 35 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Рабочей молодежи. Екатеринбург, собака, выгул собак, набережная рабочей молодежи, шарпей, породистая собака
Во время прогулки на шарпея напали две собаки, в итоге пес получил многочисленные укусы спины и шеи Фото:

В Екатеринбурге суд взыскал в пользу хозяйки шарпея, на которого напали собаки породы лайка и карне-корсо, 35 тысяч рублей. Ответчики попытались обжаловать это решение, но суд остался на стороне пострадавшей, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Инцидент произошел в сентябре 2022 года в парке „7 ключей“, где повстречались владельцы собак пород шарпей, кане-корсо и лайка. В какой-то момент питомцы отошли к кормушке для птиц, где лайка прыгнула на шарпея и стала кусать, после чего к конфликту присоединился пес породы кане-корсо, который выгуливался без поводка и намордника», — рассказывают обстоятельства происшествия в суде.

Хозяйка отвезла шарпея в ветеринарную клинику, у пса диагностировали многочисленные укусы в области спины и шеи. После этого женщина обратилась к хозяйке карне-корсо с требованием возместить деньги, потраченные на лечение пса. Та согласилась перевести 865 рублей — половину от понесенных расходов на ветеринара. ПОлностью нести ответственность владелица карне-корсо отказалась, так как в нападении на шарпея участвовала еще и лайка.

Далее пострадавшие обратились в Железнодорожный суд Екатеринбурга с иском к хозяйке карне-корсо о компенсации морального вреда. Владелица шарпея потребовала 100 тысяч рублей и 58 тысяч рублей — возмещение расходов на представителя в суде. Рассмотрев материалы дела, судья привлек к ответственности не только хозяйку карне-корсо, но и хозяйку лайки. Требования истца удовлетворили частично — в ее пользу солидарно взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, расходы на представителя — 20 тысяч рублей.

Суд снизил сумму требований потому, что увидел неосторожность и в действиях хозяйки шарпея — она сама отпустила шарпея далеко, поэтому не смогла своевременно помочь ему. Ответчики попытались обжаловать решение, но суд остался на стороне хозяйки шарпея.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге суд взыскал в пользу хозяйки шарпея, на которого напали собаки породы лайка и карне-корсо, 35 тысяч рублей. Ответчики попытались обжаловать это решение, но суд остался на стороне пострадавшей, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. «Инцидент произошел в сентябре 2022 года в парке „7 ключей“, где повстречались владельцы собак пород шарпей, кане-корсо и лайка. В какой-то момент питомцы отошли к кормушке для птиц, где лайка прыгнула на шарпея и стала кусать, после чего к конфликту присоединился пес породы кане-корсо, который выгуливался без поводка и намордника», — рассказывают обстоятельства происшествия в суде. Хозяйка отвезла шарпея в ветеринарную клинику, у пса диагностировали многочисленные укусы в области спины и шеи. После этого женщина обратилась к хозяйке карне-корсо с требованием возместить деньги, потраченные на лечение пса. Та согласилась перевести 865 рублей — половину от понесенных расходов на ветеринара. ПОлностью нести ответственность владелица карне-корсо отказалась, так как в нападении на шарпея участвовала еще и лайка. Далее пострадавшие обратились в Железнодорожный суд Екатеринбурга с иском к хозяйке карне-корсо о компенсации морального вреда. Владелица шарпея потребовала 100 тысяч рублей и 58 тысяч рублей — возмещение расходов на представителя в суде. Рассмотрев материалы дела, судья привлек к ответственности не только хозяйку карне-корсо, но и хозяйку лайки. Требования истца удовлетворили частично — в ее пользу солидарно взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, расходы на представителя — 20 тысяч рублей. Суд снизил сумму требований потому, что увидел неосторожность и в действиях хозяйки шарпея — она сама отпустила шарпея далеко, поэтому не смогла своевременно помочь ему. Ответчики попытались обжаловать решение, но суд остался на стороне хозяйки шарпея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...