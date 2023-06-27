Екатеринбурженка отсудила у обидчиков своего шарпея 35 тысяч рублей

28 июня 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Во время прогулки на шарпея напали две собаки, в итоге пес получил многочисленные укусы спины и шеи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге суд взыскал в пользу хозяйки шарпея, на которого напали собаки породы лайка и карне-корсо, 35 тысяч рублей. Ответчики попытались обжаловать это решение, но суд остался на стороне пострадавшей, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. «Инцидент произошел в сентябре 2022 года в парке „7 ключей“, где повстречались владельцы собак пород шарпей, кане-корсо и лайка. В какой-то момент питомцы отошли к кормушке для птиц, где лайка прыгнула на шарпея и стала кусать, после чего к конфликту присоединился пес породы кане-корсо, который выгуливался без поводка и намордника», — рассказывают обстоятельства происшествия в суде. Хозяйка отвезла шарпея в ветеринарную клинику, у пса диагностировали многочисленные укусы в области спины и шеи. После этого женщина обратилась к хозяйке карне-корсо с требованием возместить деньги, потраченные на лечение пса. Та согласилась перевести 865 рублей — половину от понесенных расходов на ветеринара. ПОлностью нести ответственность владелица карне-корсо отказалась, так как в нападении на шарпея участвовала еще и лайка. Далее пострадавшие обратились в Железнодорожный суд Екатеринбурга с иском к хозяйке карне-корсо о компенсации морального вреда. Владелица шарпея потребовала 100 тысяч рублей и 58 тысяч рублей — возмещение расходов на представителя в суде. Рассмотрев материалы дела, судья привлек к ответственности не только хозяйку карне-корсо, но и хозяйку лайки. Требования истца удовлетворили частично — в ее пользу солидарно взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, расходы на представителя — 20 тысяч рублей. Суд снизил сумму требований потому, что увидел неосторожность и в действиях хозяйки шарпея — она сама отпустила шарпея далеко, поэтому не смогла своевременно помочь ему. Ответчики попытались обжаловать решение, но суд остался на стороне хозяйки шарпея. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге суд взыскал в пользу хозяйки шарпея, на которого напали собаки породы лайка и карне-корсо, 35 тысяч рублей. Ответчики попытались обжаловать это решение, но суд остался на стороне пострадавшей, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. «Инцидент произошел в сентябре 2022 года в парке „7 ключей“, где повстречались владельцы собак пород шарпей, кане-корсо и лайка. В какой-то момент питомцы отошли к кормушке для птиц, где лайка прыгнула на шарпея и стала кусать, после чего к конфликту присоединился пес породы кане-корсо, который выгуливался без поводка и намордника», — рассказывают обстоятельства происшествия в суде. Хозяйка отвезла шарпея в ветеринарную клинику, у пса диагностировали многочисленные укусы в области спины и шеи. После этого женщина обратилась к хозяйке карне-корсо с требованием возместить деньги, потраченные на лечение пса. Та согласилась перевести 865 рублей — половину от понесенных расходов на ветеринара. ПОлностью нести ответственность владелица карне-корсо отказалась, так как в нападении на шарпея участвовала еще и лайка. Далее пострадавшие обратились в Железнодорожный суд Екатеринбурга с иском к хозяйке карне-корсо о компенсации морального вреда. Владелица шарпея потребовала 100 тысяч рублей и 58 тысяч рублей — возмещение расходов на представителя в суде. Рассмотрев материалы дела, судья привлек к ответственности не только хозяйку карне-корсо, но и хозяйку лайки. Требования истца удовлетворили частично — в ее пользу солидарно взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, расходы на представителя — 20 тысяч рублей. Суд снизил сумму требований потому, что увидел неосторожность и в действиях хозяйки шарпея — она сама отпустила шарпея далеко, поэтому не смогла своевременно помочь ему. Ответчики попытались обжаловать решение, но суд остался на стороне хозяйки шарпея.