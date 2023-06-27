Вооруженные силы России впервые применили беспилотник С-70 «Охотник» для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины. Удары были нанесены в Сумской области.
«Российские Вооруженные силы впервые использовали тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 „Охотник“ для атаки на объекты ВСУ», — сообщает telegram-канал Mash. Также опубликована фотография, которая, возможно, является первым изображением «Охотника» в зоне проведения спецоперации.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Беспилотник «Охотник» был разработан в 2019 году и может нести управляемые бомбы, ракеты и свободнопадающие бомбы во внутренних отсеках и на внешних узлах подвески. Масса дрона составляет около 20 тонн. Американский офицер Брент Иствуд отметил, что российский беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» трудно поддается уничтожению вражескими силами из-за его мощности и маневренности.
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