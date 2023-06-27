УФАС предупредило мэрию Перми о соблюдении закона при заключении контрактов с перевозчиками

Пермское управление ФАС вынесло предупреждение в адрес администрации краевой столицы. Ведомство предостерегло мэрию города от нарушения закона о защите конкуренции при повышении стоимости и продлении сроков договоров с одним из перевозчиков.
«Власти Перми рассматривали возможность увеличения стоимости и продления сроков муниципальных контрактов с одним из участников рынка пассажирских перевозок, минуя проведение конкурентных процедур. УФАС считает, что сроки и стоимость контрактов на осуществление пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам являются существенными условиями, изменение которых без правовых оснований может привести к нарушению закона», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В надзорном ведомстве предостерегли мэрию от совершения действий, направленных на создание выгодных условий в работе определенных перевозчиков. Аналогичное предостережение УФАС направлено департаменту транспорта администрации Перми.
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