УФАС предупредило мэрию Перми о соблюдении закона при заключении контрактов с перевозчиками

28 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Предостережение УФАС также направлено в департамент транспорта администрации Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермское управление ФАС вынесло предупреждение в адрес администрации краевой столицы. Ведомство предостерегло мэрию города от нарушения закона о защите конкуренции при повышении стоимости и продлении сроков договоров с одним из перевозчиков. «Власти Перми рассматривали возможность увеличения стоимости и продления сроков муниципальных контрактов с одним из участников рынка пассажирских перевозок, минуя проведение конкурентных процедур. УФАС считает, что сроки и стоимость контрактов на осуществление пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам являются существенными условиями, изменение которых без правовых оснований может привести к нарушению закона», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В надзорном ведомстве предостерегли мэрию от совершения действий, направленных на создание выгодных условий в работе определенных перевозчиков. Аналогичное предостережение УФАС направлено департаменту транспорта администрации Перми.

Пермское управление ФАС вынесло предупреждение в адрес администрации краевой столицы. Ведомство предостерегло мэрию города от нарушения закона о защите конкуренции при повышении стоимости и продлении сроков договоров с одним из перевозчиков. «Власти Перми рассматривали возможность увеличения стоимости и продления сроков муниципальных контрактов с одним из участников рынка пассажирских перевозок, минуя проведение конкурентных процедур. УФАС считает, что сроки и стоимость контрактов на осуществление пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам являются существенными условиями, изменение которых без правовых оснований может привести к нарушению закона», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В надзорном ведомстве предостерегли мэрию от совершения действий, направленных на создание выгодных условий в работе определенных перевозчиков. Аналогичное предостережение УФАС направлено департаменту транспорта администрации Перми.