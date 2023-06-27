27 июня 2023

УФАС предупредило мэрию Перми о соблюдении закона при заключении контрактов с перевозчиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, медведь, автобус, пермский период
Предостережение УФАС также направлено в департамент транспорта администрации Перми Фото:

Пермское управление ФАС вынесло предупреждение в адрес администрации краевой столицы. Ведомство предостерегло мэрию города от нарушения закона о защите конкуренции при повышении стоимости и продлении сроков договоров с одним из перевозчиков.

«Власти Перми рассматривали возможность увеличения стоимости и продления сроков муниципальных контрактов с одним из участников рынка пассажирских перевозок, минуя проведение конкурентных процедур. УФАС считает, что сроки и стоимость контрактов на осуществление пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам являются существенными условиями, изменение которых без правовых оснований может привести к нарушению закона», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В надзорном ведомстве предостерегли мэрию от совершения действий, направленных на создание выгодных условий в работе определенных перевозчиков. Аналогичное предостережение УФАС направлено департаменту транспорта администрации Перми.

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Пермское управление ФАС вынесло предупреждение в адрес администрации краевой столицы. Ведомство предостерегло мэрию города от нарушения закона о защите конкуренции при повышении стоимости и продлении сроков договоров с одним из перевозчиков. «Власти Перми рассматривали возможность увеличения стоимости и продления сроков муниципальных контрактов с одним из участников рынка пассажирских перевозок, минуя проведение конкурентных процедур. УФАС считает, что сроки и стоимость контрактов на осуществление пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам являются существенными условиями, изменение которых без правовых оснований может привести к нарушению закона», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В надзорном ведомстве предостерегли мэрию от совершения действий, направленных на создание выгодных условий в работе определенных перевозчиков. Аналогичное предостережение УФАС направлено департаменту транспорта администрации Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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