28 июня 2023

В Сургуте скончался руководитель центра медицинской профилактики

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, реанимация, скорая помошь
Прощание состоится 30 июня в 12:00 в похоронном зале «Северный» Фото:

В Сургуте (ХМАО) скончался руководитель окружного филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимира Пидзамкив. Информацию об этом разместил у себя в telegram-канале спикер думы города Максим Слепов.

«Новость как гром среди ясного неба. Сложно принять мысль о том, что человека, который со студенческой поры всегда был рядом, вдруг больше нет. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира», — указано в посте.

Также Слепов указал, что Пидзамкив был всегда энергичным, позитивным и активным сторонником здорового образа жизни. За уточнениями корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент здравоохранения. Там посоветовали пообщаться с родственниками погибшего.

Ранее URA.RU сообщало, что Пидзамкив раскритиковал «антипрививочников». Он призывал жителей не отказаться от вакцины, иначе это может обернуться новой волной эпидемии коронавируса.

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В Сургуте (ХМАО) скончался руководитель окружного филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимира Пидзамкив. Информацию об этом разместил у себя в telegram-канале спикер думы города Максим Слепов. «Новость как гром среди ясного неба. Сложно принять мысль о том, что человека, который со студенческой поры всегда был рядом, вдруг больше нет. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира», — указано в посте. Также Слепов указал, что Пидзамкив был всегда энергичным, позитивным и активным сторонником здорового образа жизни. За уточнениями корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент здравоохранения. Там посоветовали пообщаться с родственниками погибшего. Ранее URA.RU сообщало, что Пидзамкив раскритиковал «антипрививочников». Он призывал жителей не отказаться от вакцины, иначе это может обернуться новой волной эпидемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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