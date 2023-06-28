В Сургуте скончался руководитель центра медицинской профилактики

Прощание состоится 30 июня в 12:00 в похоронном зале «Северный» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) скончался руководитель окружного филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимира Пидзамкив. Информацию об этом разместил у себя в telegram-канале спикер думы города Максим Слепов.

«Новость как гром среди ясного неба. Сложно принять мысль о том, что человека, который со студенческой поры всегда был рядом, вдруг больше нет. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира», — указано в посте.

Также Слепов указал, что Пидзамкив был всегда энергичным, позитивным и активным сторонником здорового образа жизни. За уточнениями корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент здравоохранения. Там посоветовали пообщаться с родственниками погибшего.

Ранее URA.RU сообщало, что Пидзамкив раскритиковал «антипрививочников». Он призывал жителей не отказаться от вакцины, иначе это может обернуться новой волной эпидемии коронавируса.