28 июня 2023

Певица, ошеломившая жюри шоу «Голос», выступит в пермском городе

Звезда шоу «Голос» Юлия Лунегова выступит на юбилее Кунгура в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
К микрофону в Кунгуре Юлия Лунегова выйдет 8 июля Фото:

В Кунгуре Пермского края на Дне города споет Юлия Лунегова, которая на шоу «Голос» поразила жюри своим творчеством. На юбилее Кунгура она выступит вместе со своей группой «Chicken Gun», говорится в афише праздника.

«20:00. Концерт кавер-группы „Chicken Gun“. Солистка — участница шоу „Голос“ Юлия Лунегова», — указано в афише на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

360-летие Кунгура жители и гости города будут отмечать 8 июля. Пермячка Юлия Лунегова, как рассказывало URA.RU, в 2020 году заставила развернуться к себе всех наставников музыкального телепроекта «Голос». Девушка не только пела, но и сама играла на барабанной установке. Творчество пермячки высоко оценили музыканты Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Баста (Василий Вакуленко).

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В Кунгуре Пермского края на Дне города споет Юлия Лунегова, которая на шоу «Голос» поразила жюри своим творчеством. На юбилее Кунгура она выступит вместе со своей группой «Chicken Gun», говорится в афише праздника. «20:00. Концерт кавер-группы „Chicken Gun“. Солистка — участница шоу „Голос“ Юлия Лунегова», — указано в афише на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 360-летие Кунгура жители и гости города будут отмечать 8 июля. Пермячка Юлия Лунегова, как рассказывало URA.RU, в 2020 году заставила развернуться к себе всех наставников музыкального телепроекта «Голос». Девушка не только пела, но и сама играла на барабанной установке. Творчество пермячки высоко оценили музыканты Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Баста (Василий Вакуленко).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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