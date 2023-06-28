Певица, ошеломившая жюри шоу «Голос», выступит в пермском городе

Звезда шоу «Голос» Юлия Лунегова выступит на юбилее Кунгура в Пермском крае

29 июня 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

К микрофону в Кунгуре Юлия Лунегова выйдет 8 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кунгуре Пермского края на Дне города споет Юлия Лунегова, которая на шоу «Голос» поразила жюри своим творчеством. На юбилее Кунгура она выступит вместе со своей группой «Chicken Gun», говорится в афише праздника. «20:00. Концерт кавер-группы „Chicken Gun“. Солистка — участница шоу „Голос“ Юлия Лунегова», — указано в афише на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 360-летие Кунгура жители и гости города будут отмечать 8 июля. Пермячка Юлия Лунегова, как рассказывало URA.RU, в 2020 году заставила развернуться к себе всех наставников музыкального телепроекта «Голос». Девушка не только пела, но и сама играла на барабанной установке. Творчество пермячки высоко оценили музыканты Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Баста (Василий Вакуленко).

В Кунгуре Пермского края на Дне города споет Юлия Лунегова, которая на шоу «Голос» поразила жюри своим творчеством. На юбилее Кунгура она выступит вместе со своей группой «Chicken Gun», говорится в афише праздника. «20:00. Концерт кавер-группы „Chicken Gun“. Солистка — участница шоу „Голос“ Юлия Лунегова», — указано в афише на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 360-летие Кунгура жители и гости города будут отмечать 8 июля. Пермячка Юлия Лунегова, как рассказывало URA.RU, в 2020 году заставила развернуться к себе всех наставников музыкального телепроекта «Голос». Девушка не только пела, но и сама играла на барабанной установке. Творчество пермячки высоко оценили музыканты Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Баста (Василий Вакуленко).