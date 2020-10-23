Пермячка Юлия Лунегова покорила наставников шоу «Голос» Фото: «Первый канал»

На слепых прослушиваниях шоу «Голос» 22-летняя пермячка Юлия Лунегова заставила развернуться к себе всех наставников. Девушка не только пела, но и сама играла на барабанной установке.

На девятый сезон шоу «Голос» пермячка приехала уже с большим «музыкальным багажом». В интервью перед выступлением Юлия рассказала, что музыкальный талант в дочери увидел ее отец. В детстве Юля приспособила под барабаны мамины кастрюли, Ю тарелки и даже пылесос. Отец продал мотоцикл и купил девочке барабанную установку. «Я закончила эстрадно-джазовое отделение. Когда я играю на барабанах, я стараюсь задавать кач. По характеру я жизнерадостная и энергичная», — рассказывает Юлия.

С первых секунд исполнения песни «Highway to Helll» пермячка буквально захватила энергетикой жюри. Первой повернулась Полина Гагарина, затем Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, а к середине композиции девушку, играющую на барабанах, увидел рэпер Баста (Василий Вакуленко). «Нет ничего романтичней, чем девчонка-барабанщица», — заявил после выступления Юлии Баста. Кроме того, он отметил «огненную» поддержку друзей Юлии, которые активно за нее болели. В итоге девушка пополнила команду рэп-исполнителя.