Основателю крупнейшего агентства недвижимости Челябинска грозит 8 лет колонии

Гособвинитель озвучил наказание челябинскому риелтору Унаняну

30 июня 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Арсен Унанян надеется на справедливость суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основателю крупнейшего до недавнего времени челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсену Унаняну грозит восемь лет колонии. Такой срок потребовал для него гособвинитель на судебном процессе по делу о мошенничестве, подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Гособвинитель потребовал для Унаняна наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «За 20 лет работы я провел 20 тысяч сделок — и не было ни одного пострадавшего. В данном случае обвинение основано на устных заявлениях моего оппонента. Надеюсь, что суд изучит все обстоятельства и примет справедливое решение», — заявил корреспонденту URA.RU сам Унанян. По версии следствия, Унанян обманул покупателя недвижимости в своем недостроенном бизнес-центре, продав ему помещение, которое уже ранее было реализовано другому дольщику. Основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, признали банкротом.

Основателю крупнейшего до недавнего времени челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсену Унаняну грозит восемь лет колонии. Такой срок потребовал для него гособвинитель на судебном процессе по делу о мошенничестве, подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Гособвинитель потребовал для Унаняна наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «За 20 лет работы я провел 20 тысяч сделок — и не было ни одного пострадавшего. В данном случае обвинение основано на устных заявлениях моего оппонента. Надеюсь, что суд изучит все обстоятельства и примет справедливое решение», — заявил корреспонденту URA.RU сам Унанян. По версии следствия, Унанян обманул покупателя недвижимости в своем недостроенном бизнес-центре, продав ему помещение, которое уже ранее было реализовано другому дольщику. Основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, признали банкротом.