Основателю крупнейшего агентства недвижимости Челябинска грозит 8 лет колонии

Основателю крупнейшего до недавнего времени челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсену Унаняну грозит восемь лет колонии. Такой срок потребовал для него гособвинитель на судебном процессе по делу о мошенничестве, подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Гособвинитель потребовал для Унаняна наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«За 20 лет работы я провел 20 тысяч сделок — и не было ни одного пострадавшего. В данном случае обвинение основано на устных заявлениях моего оппонента. Надеюсь, что суд изучит все обстоятельства и примет справедливое решение», — заявил корреспонденту URA.RU сам Унанян.
По версии следствия, Унанян обманул покупателя недвижимости в своем недостроенном бизнес-центре, продав ему помещение, которое уже ранее было реализовано другому дольщику. Основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, признали банкротом.
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