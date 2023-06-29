Власти Сургута усиливают агитацию за службы по контракту

Власти Сургута усиливают агитацию за службу по контракту

30 июня 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Контракт с Минобороны можно подписать в любом военкомате Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) усиливают агитацию за службу по контракту. Об открытии дополнительных информационных пунктов сообщил URA.RU заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Евгений Лаптев. «В Сургуте открыли три постоянных информационных пункта. Они располагаются в аэропорту, на вокзале во временном зале, и третий пункт — в центре оказания помощи мигрантам. ЖД-вокзал и аэропорт выбраны потому, что там большая проходимость и большой поток людей. А в центре мигрантов пункт открыли для консультации приезжих, решивших остаться в нашей стране. Есть ряд условий, по которым приезжие из других государств могут получить гражданство в упрощенной форме и еще ряд льгот», — сообщил Лаптев. В информационных пунктах работают волонтеры, которые подробно объясняют желающим служить по контракту, как можно записаться в Тюмени, какие льготы положены бойцу. «Работают на информационных пунктах добровольцы. Люди, которые высказали желание проводить эту работу. Задействовано около сорока волонтеров. Кроме уже указанных точек, еще в выходные пункты работают в торговом центре „Сити Молл“», — добавил Лаптев. Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сургута (ХМАО) усиливают агитацию за службу по контракту. Об открытии дополнительных информационных пунктов сообщил URA.RU заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Евгений Лаптев. «В Сургуте открыли три постоянных информационных пункта. Они располагаются в аэропорту, на вокзале во временном зале, и третий пункт — в центре оказания помощи мигрантам. ЖД-вокзал и аэропорт выбраны потому, что там большая проходимость и большой поток людей. А в центре мигрантов пункт открыли для консультации приезжих, решивших остаться в нашей стране. Есть ряд условий, по которым приезжие из других государств могут получить гражданство в упрощенной форме и еще ряд льгот», — сообщил Лаптев. В информационных пунктах работают волонтеры, которые подробно объясняют желающим служить по контракту, как можно записаться в Тюмени, какие льготы положены бойцу. «Работают на информационных пунктах добровольцы. Люди, которые высказали желание проводить эту работу. Задействовано около сорока волонтеров. Кроме уже указанных точек, еще в выходные пункты работают в торговом центре „Сити Молл“», — добавил Лаптев. Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу.