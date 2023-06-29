Власти Сургута усиливают агитацию за службы по контракту

Власти Сургута (ХМАО) усиливают агитацию за службу по контракту. Об открытии дополнительных информационных пунктов сообщил URA.RU заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Евгений Лаптев.
«В Сургуте открыли три постоянных информационных пункта. Они располагаются в аэропорту, на вокзале во временном зале, и третий пункт — в центре оказания помощи мигрантам. ЖД-вокзал и аэропорт выбраны потому, что там большая проходимость и большой поток людей. А в центре мигрантов пункт открыли для консультации приезжих, решивших остаться в нашей стране. Есть ряд условий, по которым приезжие из других государств могут получить гражданство в упрощенной форме и еще ряд льгот», — сообщил Лаптев.
В информационных пунктах работают волонтеры, которые подробно объясняют желающим служить по контракту, как можно записаться в Тюмени, какие льготы положены бойцу. «Работают на информационных пунктах добровольцы. Люди, которые высказали желание проводить эту работу. Задействовано около сорока волонтеров. Кроме уже указанных точек, еще в выходные пункты работают в торговом центре „Сити Молл“», — добавил Лаптев.
Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу.
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