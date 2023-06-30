Минюст включил в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова

Всего перечень пополнили шесть человек и три организации, сообщается на сайте ведомства
новость из сюжетаИноагенты РФ
Список иностранных агентов пополнился музыкантом Борисом Гребенщиковым. На сайте ведомства говорится, что он выступал с концертами в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. В список также попали еще пять человек, два сетевых издания и автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».
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