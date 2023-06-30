Минюст включил в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова

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Концерт БГ (Бориса Гребенщикова) в ДК Железнодорожников. Екатеринбург, гребенщиков борис
Всего перечень пополнили шесть человек и три организации, сообщается на сайте ведомства Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Список иностранных агентов пополнился музыкантом Борисом Гребенщиковым. На сайте ведомства говорится, что он выступал с концертами в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. В список также попали еще пять человек, два сетевых издания и автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».

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Список иностранных агентов пополнился музыкантом Борисом Гребенщиковым. На сайте ведомства говорится, что он выступал с концертами в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. В список также попали еще пять человек, два сетевых издания и автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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