Минюст включил в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова

30 июня 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Всего перечень пополнили шесть человек и три организации, сообщается на сайте ведомства Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Список иностранных агентов пополнился музыкантом Борисом Гребенщиковым. На сайте ведомства говорится, что он выступал с концертами в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. В список также попали еще пять человек, два сетевых издания и автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».

Список иностранных агентов пополнился музыкантом Борисом Гребенщиковым. На сайте ведомства говорится, что он выступал с концертами в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. В список также попали еще пять человек, два сетевых издания и автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».