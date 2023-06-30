30 июня 2023

В Свердловской области пройдет фестиваль «Чусовая России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, деревья, лес, катамаран, река чусовая, природа
Река Чусовая (на фото) — одно из популярных туристических мест на Урале Фото:

В селе Чусовое (Свердловская область) сегодня пройдет ежегодный фестиваль «Чусовая России». Мероприятие ставит своей целью популяризацию уральской реки Чусовой и превращение ее в туристический кластер.

«На фестивале пройдут соревнования по рыболовному спорту, ярмарка мастеров, мастер классы, концертно-развлекательная программа. На мероприятии можно будет продегустировать продукцию местных производителей», — рассказали на странице «ВКонтакте» Шалинского Центрального Дома Культуры.

Ранее URA.RU сообщало о проведении фестиваля «Да, Шеф», который пройдет под руководством знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Жители Екатеринбурга смогут попробовать специальные сеты из особых блюд в нескольких заведениях города.

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В селе Чусовое (Свердловская область) сегодня пройдет ежегодный фестиваль «Чусовая России». Мероприятие ставит своей целью популяризацию уральской реки Чусовой и превращение ее в туристический кластер. «На фестивале пройдут соревнования по рыболовному спорту, ярмарка мастеров, мастер классы, концертно-развлекательная программа. На мероприятии можно будет продегустировать продукцию местных производителей», — рассказали на странице «ВКонтакте» Шалинского Центрального Дома Культуры. Ранее URA.RU сообщало о проведении фестиваля «Да, Шеф», который пройдет под руководством знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Жители Екатеринбурга смогут попробовать специальные сеты из особых блюд в нескольких заведениях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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