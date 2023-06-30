В селе Чусовое (Свердловская область) сегодня пройдет ежегодный фестиваль «Чусовая России». Мероприятие ставит своей целью популяризацию уральской реки Чусовой и превращение ее в туристический кластер.
«На фестивале пройдут соревнования по рыболовному спорту, ярмарка мастеров, мастер классы, концертно-развлекательная программа. На мероприятии можно будет продегустировать продукцию местных производителей», — рассказали на странице «ВКонтакте» Шалинского Центрального Дома Культуры.
Ранее URA.RU сообщало о проведении фестиваля «Да, Шеф», который пройдет под руководством знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Жители Екатеринбурга смогут попробовать специальные сеты из особых блюд в нескольких заведениях города.
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