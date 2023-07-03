Мэр Екатеринбурга утвердил новые площадки под реновацию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки под реновацию (официально — комплексное развитие территорий, КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Как и анонсировало URA.RU, в районе перекрестка улиц Вилонова и Учителей под снос пойдут шесть ветхих домов. На их месте планируют 79 тысяч квадратных метров жилья. Также на участке расположен недостроенный офисник «Бриг». На улице Летчиков снесут семь домов: №9, №9А, №11, №11А, №15А, №15Б, №15В. А в квартале улиц Кварцевой, Самолетной, Шишимской и Благодатской — пять домов (два из них аварийные): ул. Благодатская, 78 и 80, ул. Можайского, 55, 57 и 64.
Указанные площадки мэрия разыграет на торгах. Победившие застройщики должны будут разговаривать с каждым собственником отдельно. По закону людям обязаны предложить выбор: новую квартиру (соразмерную имеющейся) или денежную компенсацию.
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