Ради «Иннопрома» в Екатеринбурге запустят туристический ретропоезд

Интерьеры «Уральского экспресса» стилизованы под XX век Фото: Свердловская железная дорога

Дополнительные рейсы «Уральского экспресса» назначат в Екатеринбурге 12 и 13 июля, когда в городе будет проходить промышленная выставка «Иннопром». Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Свердловской железной дороги.

«Наш туристический ретропоезд выйдет на маршрут еще и в будни, 12—13 июля. Дополнительные рейсы назначены к традиционной выставке „Иннопром“. Отправление ретроэкспресса со станции Екатеринбург-Пассажирский — 09.35. Возвращение — в 15.55 по местному времени», — рассказали в СвЖД.

«Уральский экспресс» — это туристический ретропоезд, курсирующий по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Он состоит из вагона-ресторана, вагона-буфета и из вагонов, которые стилизованы под эпоху начала XX века.

Промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Официальным партнером выставки в этом году выступает Белоруссия.