Ради «Иннопрома» в Екатеринбурге запустят туристический ретропоезд

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Интерьеры «Уральского экспресса» стилизованы под XX век
Интерьеры «Уральского экспресса» стилизованы под XX век Фото:

Дополнительные рейсы «Уральского экспресса» назначат в Екатеринбурге 12 и 13 июля, когда в городе будет проходить промышленная выставка «Иннопром». Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Свердловской железной дороги.

«Наш туристический ретропоезд выйдет на маршрут еще и в будни, 12—13 июля. Дополнительные рейсы назначены к традиционной выставке „Иннопром“. Отправление ретроэкспресса со станции Екатеринбург-Пассажирский — 09.35. Возвращение — в 15.55 по местному времени», — рассказали в СвЖД.

«Уральский экспресс» — это туристический ретропоезд, курсирующий по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Он состоит из вагона-ресторана, вагона-буфета и из вагонов, которые стилизованы под эпоху начала XX века.

Промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Официальным партнером выставки в этом году выступает Белоруссия.

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Дополнительные рейсы «Уральского экспресса» назначат в Екатеринбурге 12 и 13 июля, когда в городе будет проходить промышленная выставка «Иннопром». Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Свердловской железной дороги. «Наш туристический ретропоезд выйдет на маршрут еще и в будни, 12—13 июля. Дополнительные рейсы назначены к традиционной выставке „Иннопром“. Отправление ретроэкспресса со станции Екатеринбург-Пассажирский — 09.35. Возвращение — в 15.55 по местному времени», — рассказали в СвЖД. «Уральский экспресс» — это туристический ретропоезд, курсирующий по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Он состоит из вагона-ресторана, вагона-буфета и из вагонов, которые стилизованы под эпоху начала XX века. Промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Официальным партнером выставки в этом году выступает Белоруссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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