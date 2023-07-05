Baza: житель Ялты задержан за подрыв газопровода

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Сергею Ержову грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Житель Ялты был задержан за взрыв газопровода в Крыму. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Взрыв на газопроводе произошел ночью 23 июня в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. <…> К 4 июля сотрудники ФСБ вышли на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что Ержов был зарегистрирован в Ялте. Задержанный признался в подрыве газопровода. Против него было возбуждено уголовное дело. Ержову грозит до пяти лет лишения свободы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Житель Ялты был задержан за взрыв газопровода в Крыму. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Взрыв на газопроводе произошел ночью 23 июня в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. <…> К 4 июля сотрудники ФСБ вышли на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что Ержов был зарегистрирован в Ялте. Задержанный признался в подрыве газопровода. Против него было возбуждено уголовное дело. Ержову грозит до пяти лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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