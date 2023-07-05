Baza: житель Ялты задержан за подрыв газопровода

Сергею Ержову грозит до пяти лет лишения свободы
Житель Ялты был задержан за взрыв газопровода в Крыму. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Взрыв на газопроводе произошел ночью 23 июня в поселке Кореиз на южном берегу Крыма. <…> К 4 июля сотрудники ФСБ вышли на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что Ержов был зарегистрирован в Ялте. Задержанный признался в подрыве газопровода. Против него было возбуждено уголовное дело. Ержову грозит до пяти лет лишения свободы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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